Emotionele oproep Laura (27) voor vriend met leukemie heeft succes: liefst 20.000 nieuwe stamceldonoren

21 mei 2018

Liefst 20.000 mensen hebben zich aangemeld als stamceldonor nadat de 27-jarige Tilburgse Laura van der Weide afgelopen vrijdag een emotionele oproep deed . Het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, de stichting Matchis, is "verrast" met het hoge aantal aanmeldingen, omdat de actie bijna volledig via Facebook verliep.

Pim Trommelen, de vriend van Laura, heeft een agressieve vorm van leukemie en is op zoek naar een stamceldonor. Laura's oproep is inmiddels meer dan 50.000 keer op Facebook gedeeld. Sinds vrijdag hebben zich al 20.000 mensen aangemeld bij de donorbank. Vorig jaar waren dat er 50.000 in een heel jaar.

VVV-voetballer

De oproep van de 27-jarige Tilburgse overtreft daarmee het succes van de actie van een Nederlandse voetballer in maart. Toen meldden ook zo'n 20.000 nieuwe stamceldonoren zich nadat de aanvaller Lennart Thy van VVV een wedstrijd tegen PSV liet schieten om bloed te doneren voor een stamceltransplantatie. "Toen hebben ongeveer evenveel mensen zich aangemeld als donor, maar die actie liep over een langere periode", verklaart Bert Elbertse van het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. "Die 20.000 potentiële nieuwe donoren is echt een fors aantal."

Geluksmomentje

Laura en Pim uit Tilburg kunnen hun geluk niet op. "Wauw! Wat goed van iedereen!" jubelt de Brabantse. "Wat een geluksmomentje tussen alle narigheid door. Pim en ik moesten meerdere keren kijken voor we het konden geloven."

Pim heeft acute myeloïde leukemie (AML): een vorm van kanker die het bloed en het beenmerg aantast. Mensen van alle leeftijden kunnen de ziekte krijgen. Na vijf jaar is gemiddeld de helft van de patiënten nog in leven. Het lastige bij deze vorm van leukemie is dat een eventuele donor een 100 procent match moet zijn met de patiënt.



Wangslijm

Stichting Matchis en Pim en Laura hebben nog wel een verzoekje voor de mensen die zich gemeld hebben. "Willen jullie ook alsjeblief je wangslijm opsturen zodat we iedereen versteld doen staan?" Het slijm kan gebruikt worden om een eerste vaststelling te doen over mogelijke donoren.



Laura richtte zich in haar oproep direct tot de lezer. "De kans dat je wordt opgeroepen is zeer klein, maar het kan wel een leven redden", schrijft ze. "Misschien niet dat van Pim, maar er zijn nog genoeg anderen die ook een wonder kunnen gebruiken. Ik hoop met heel mijn hart dat jullie je willen aanmelden in de donorbank."

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als stamceldonor op de site van Stichting Matchis. Mensen tot 50 jaar kunnen zich aanmelden, omdat het doneren van stamcellen op latere leeftijd te belastend is. Na het beantwoorden van een aantal korte vragen om te zien of kandidaten geschikt zijn, ontvangen de potentiële donoren thuis een afnamesetje met speciale wattenstaafjes om langs de binnenkant van de wang te halen, een instructiefolder en antwoordenveloppe.

De kans dat mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk worden opgeroepen is klein. Als je geschikt bent bevonden, dan kun je stamcellen in de meeste gevallen via het bloed doneren, soms gaat dit via het beenmerg. Welke procedure gekozen wordt, hangt af van de behandelend arts van de patiënt. Als donor kan je een voorkeur doorgeven.

Vrouwen

De stichting hoopt dat ook mannen zich geroepen gaan voelen om te doneren, want bij het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren staan al zo'n 70 procent vrouwen geregistreerd, tegen 30 procent mannen. "Ook bij deze oproep merken we dat vrouwen zich eerder geroepen voelen om zich te registreren dan mannen", aldus Elbertse. "De man-vrouw-verhouding was bij de duizenden aanmeldingen die volgden rond de stamceldonatie van de VVV-voetballer wel iets beter verdeeld."