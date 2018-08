Emotionele laatste groet aan Amerikaanse oorlogsheld en Republikein John McCain

Rob Van herck

30 augustus 2018

08u23

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 In de Amerikaanse staat Arizona is een laatste groet gebracht aan John McCain, oorlogsheld en gerenommeerd Republikein. Voor zijn familie en vrienden was het emotioneel afscheid, zijn dochter Meghan en vrouw Cindy barstten alletwee in tranen uit toen ze de kist aanraakten.

Omstreeks 10 uur (18 uur onze tijd) werd zijn kist met een politie-escorte naar de Capitol Rotundo in Phoenix gebracht. Daar volgde een ceremonie waarbij familie en vrienden hulde brachten aan de 81-jarige senator, die afgelopen zaterdag aan hersenkanker overleed. McCains lichaam ligt opgebaard in het parlement van zijn staat Arizona, en de volledige ceremonie wordt uitgezonden op televisie.

McCains vrouw Cindy, zijn dochter Meghan en verschillende collega’s namen deel aan de ceremonie. Ook de komende dagen worden er nog verschillende plechtigheden georganiseerd in Washington D.C. en Phoenix.

Begrafenis

Vandaag wordt McCains lichaam overgevlogen naar Washington D.C. waar het nog een dag in het Capitool zal liggen alvorens hij zaterdag begraven wordt in de ‘National Cathedral’. Zoals in Phoenix krijgen ook daar burgers de mogelijkheid om afscheid te nemen van de vooraanstaande Republikeinse politicus. Zaterdag tot slot is er een rouwplechtigheid in de Nationale Kathedraal van Washington. Daar zullen onder anderen oud-presidenten Barack Obama en George W. Bush spreken.

Trump neemt niet deel

De huidige president van de VS, Donald Trump, een felle tegenstander van McCain, neemt niet deel aan de plechtigheden. Na McCains overlijden zaterdag kreeg Trump zelfs kritiek omdat hij er niet toe kwam om de overleden oorlogsveteraan en senator een blijk van waardering te gunnen. Uiteindelijk deed Trump het maandag toch.