Emotionele flessenpost spoelt aan op Italiaans strand: “Op de dag dat jij stierf, brak mijn hart in 2 stukken” Karen Van Eyken

14 juli 2019

08u54

Bron: Corriere della Sera, RTL 34 Op het strand van Morciano di Leuca in Apulië is een bijzondere vondst gedaan. Daar spoelde een fles aan met een emotionele boodschap van een Britse moeder. Dat schrijft de krant Corriere della Sera.

Een strandschoonmaker trof de fles met een beeltenis van een jong lachend meisje begin deze week aan. “In liefdevolle herinnering van Sorrell Leczkowski, 5 februari 2003 - 22 mei 2017", stond erop te lezen.

Het blijkt te gaan om een slachtoffer van de bomaanslag in Manchester 2017. De Britse moeder van het slachtoffer had de fles na het vreselijke bloedbad in zee geworpen. Meer dan twee jaar later spoelde ze aan in Italië.

De vrouw had er ook een emotionele boodschap ingestoken. “De dag waarop jij stierf, brak mijn hart in twee stukken. De ene kant voelt de pijn, de andere is samen met jou gestorven. Wanneer de rest van de wereld slaapt, sta ik vaak op om op straat rond te lopen en herinneringen aan jou op te halen. Dan rollen de tranen over mijn wangen. Aan jou denken is makkelijk, ik doe het elke dag. Maar jouw afwezigheid doet zo veel pijn en die pijn gaat nooit meer weg.” De tekst werd ondertekend met ‘mama’.

De fles - die meer dan 2.500 km aflegde - bevatte ook een paarse armband met daarop de naam van het meisje gegraveerd. De burgemeester van Morciano di Leuca wil de familie uitnodigen naar Italië om de fles te overhandigen.

De aanslag in Manchester vond op 22 mei 2017 plaats na afloop van het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena. Bij de terreurdaad stierven 22 mensen, waaronder dus ook Sorrell Leczkowski.

