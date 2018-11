Emotioneel weerzien: slachtoffers knuffelen familie na shooting in bar Californië GVS

09 november 2018

07u20

Bron: VTM NIEUWS 0 In het Amerikaanse Thousand Oaks, in de staat Californië, hebben de slachtoffers van de schietpartij in een bar hun familie en vrienden teruggezien. Het werd een emotioneel moment. Op beelden is te zien hoe de mensen elkaar knuffelen en troosten. Bij de schietpartij gisteren kwam 13 mensen om het leven, onder wie de dader David Long.

De 28-jarige David Long, een voormalige elitemarinier, had een strafblad voor enkel kleinere inbreuken. “Hij was geen onbekende voor ons. We hebben in de loop der jaren wel vaker contact met hem gehad voor kleine incidenten”, zei Geoff Dean, de sheriff van het district Ventura in de buurt van Los Angeles.

Na het bloedbad in de Borderline Bar & Grill heeft president Donald Trump het bevel gegeven de Amerikaanse vlaggen aan het Witte Huis en andere regeringsgebouwen halfstok te hangen. Dat moet tot de zonsondergang van zaterdag zo blijven.

De 28-jarige ex-militair had woensdagavond op een dansfeest voor studenten in Thousand Oaks in de buurt van Malibu het vuur geopend en twaalf mensen doodgeschoten vooraleer hij zichzelf van kant maakte. Er vielen ook tientallen gewonden.