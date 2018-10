Emotioneel moment: gescheiden families ontmoeten elkaar aan Mexicaans-Amerikaanse grens Redactie

14 oktober 2018

06u32 0 Aan de grens met de Verenigde Staten en Mexico heeft zaterdag een uitzonderlijk en emotioneel familietreffen plaatsgevonden. Zo'n 240 families die van elkaar gescheiden leven, konden elkaar enkele minuten zien en aanraken. De samenkomst werd georganiseerd door de Amerikaanse organisatie 'Network for Human Rights'.

De ontmoeting vond plaats aan de grenspost tussen de Mexicaanse stad Anapra en Sunland Park in de VS. Er kwamen zo'n 1.500 mensen opdagen.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie organiseert al voor de zesde keer een fysieke ontmoeting voor gescheiden families die elkaar niet meer kunnen zien doordat ze in de illegaliteit leven. Die ontmoetingen gebeuren wel telkens op een andere locatie.

Nubia Marquez, wiens familie door emigratie en deportatie van elkaar gescheiden is, getuigt. "Het is gek en een beetje een kwelling om elkaar maar drie minuten te zien. Maar uiteindelijk is het dat na veertien jaar (scheiding) waard".