Emotioneel moment: familieleden slachtoffers neergestort Lion Air-toestel naar crashsite gebracht Redactie

06 november 2018

14u24

Bron: KameraOne 0

Honderden familieleden van de inzittenden van de gecrashte vlucht 610 van Lion Air zijn met een boot naar de plek gebracht waar het toestel in zee is gecrasht. Ze hebben bloemen in zee gegooid als eerbetoon aan de 189 omgekomen mensen.

