Emotioneel beeld van verpleegster met 3 pasgeborenen na explosie in Beiroet gaat viraal

06 augustus 2020

12u58

Bron: CNN 15 Een pakkend beeld van de Libanese fotograaf Bilal Jawich gaat de wereld rond. Na de explosie in Beiroet trok hij naar het Al Roum ziekenhuis waar hij een emotionele gebeurtenis vastlegde op de gevoelige plaat. Een verpleegster houdt drie pasgeboren vast.

“Ik volgde de rook tot ik in de haven stond", vertelde de fotograaf aan CNN Arabic. Daarna trok Jawich met zijn fototoestel in de aanslag naar het Al Roum ziekenhuis, ook gekend als het Saint-George ziekenhuis, iets verderop. Het gebied was een slagveld na de explosie.

Wat hij daar zag was miraculeus: “Ik stond versteld toen ik zag dat een verpleegster drie pasgeboren droeg. Ze bleef rustig, wat in schril contrast stond met wat er zich net afgespeeld had. Verschillende doden en gewonden lagen dichtbij”.

Magisch moment

“De verpleegster zag eruit alsof ze magische krachten bezat die haar zelfbeheersing gaven en het vermogen om die onschuldige kinderen te redden”, vertelde hij. Later vertelde de verpleegster dat ze in de verloskamer was op het moment van de explosie. Ze verloor even het bewustzijn. Toen ze terug bij haar positieven was, hield ze de drieling op haar arm. De moeder en de baby’s stellen het goed en werden overgebracht naar een ander ziekenhuis.

Niet iedereen in het ziekenhuis had zoveel geluk als de Libanese vrouw. Twaalf patiënten, twee bezoekers en vier verplegers lieten er het leven tijdens de explosie. Maar liefst 80% van het ziekenhuis werd beschadigd.

