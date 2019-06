Emotie troef: terminale rugbyspeler stapt net voor zijn dood nog in huwelijksbootje Sven Van Malderen

28 juni 2019

17u41

Bron: Nzherald.com 8 Emotie troef op het huwelijk van een Nieuw-Zeelandse rugbyspeler. Alle aanwezigen wisten dat Navar Herbert terminaal was en niet lang meer te leven zou hebben. Een paar dagen na zijn emotioneel jawoord is de jongeman (22) effectief overleden. Als ultiem eerbetoon deelde zijn echtgenote nu de ontroerende beelden van zijn laatste gelukkige momenten.

De zware diagnose sloeg enkele maanden geleden in als een bom: Herbert bleek een hardnekkige hersentumor te hebben, zijn gezondheid ging er bijgevolg razendsnel op achteruit.

Om alle miserie even achter zich te laten, wilde Maia Falwasser hem nog één onvergetelijk moment bezorgen: hij moest en zou met haar in het huwelijksbootje stappen.

Op de beelden is te zien hoe naasten en familieleden Herbert klaarstoomden voor zijn grote dag. Maia liep aan de zijde van haar moeder naar het altaar, allebei konden ze amper hun tranen bedwingen.

Indrukwekkende haka

Herbert kon zich in zijn rolstoel met moeite verstaanbaar maken, maar aan de inhoud van zijn woorden hoefde niet getwijfeld te worden: natuurlijk was hij stapelgek van zijn knappe bruid. Na de plechtigheid voerden zijn ploeggenoten nog een indrukwekkende haka uit.

Het koppel woonde in Queensland (Australië), maar Herbert wilde graag in zijn Nieuw-Zeelandse geboorteplaats Kotahitanga Marae begraven worden. Om die laatste wens te kunnen inwilligen, zamelt Maia nu geld in via GoFundMe.

“Beste vriend verloren”

“Vandaag voelt mijn hart zwaar en droevig aan”, klinkt het. “Ik ben mijn beste vriend, echtgenoot en de vader van onze zoon verloren. Dit is een lastige periode, maar gelukkig voel ik heel veel steun. Vrienden en familieleden overstelpen me met liefde.”

“Herbert heeft op heel veel mensen een impact gehad. Hij zal altijd een speciale plek in ons hart blijven hebben.”

“Binnenkort brengen we hem naar zijn laatste rustplaats. Zoals te vrezen was, lopen de kosten hoog op. Om toch nog zo veel mogelijk tijd met hem door te brengen, vragen we een financiële bijdrage. Ik ben enorm dankbaar voor al jullie steun.”

Haar verhaal raakt in ieder geval een gevoelige snaar: in drie dagen tijd is al meer dan 91.000 dollar (80.000 euro) ingezameld.