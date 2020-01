Emotie troef na officieel afscheid van Britten: “Dit is geen adieu, maar een au revoir” SVM

29 januari 2020

20u52

Bron: Belga 1 Het Europees Parlement heeft het brexitakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanavond goedgekeurd. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid van 621 stemmen voor, tegenover 49 nee-stemmen en 13 onthoudingen. Niets staat het Britse vertrek uit de Europese Unie over twee dagen nu nog in de weg. Het Schotse parlement heeft dan weer zoals verwacht gestemd voor een nieuw referendum over onafhankelijkheid.

De Withdrawal Agreement, het akkoord over de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, is het resultaat van maandenlang moeizaam overleg tussen de Britse en Europese brexitonderhandelaars. Het akkoord dateert al van afgelopen najaar, maar de tekst moest eerst nog een hele weg afleggen aan de overkant van het Kanaal. Westminster zette het licht pas vorige week definitief op groen, waarna de voorzitters van de Europese Raad en de Commissie (Charles Michel en Ursula von der Leyen; nvdr) en de Britse premier Boris Johnson het akkoord konden ondertekenen.

Verhofstadt

Vandaag was het dan de beurt aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dat wilde een Britse crash uit de EU koste wat kost vermijden, bracht brexitcoördinator Guy Verhofstadt in herinnering. Het resultaat was een overtuigende goedkeuring: 621 parlementsleden stemden voor het akkoord, 49 tegen. Dertien anderen onthielden zich.

Een overtuigende 'ja', maar het debat dat aan de stemming voorafging was desalniettemin emotioneel. Heel wat geëmotioneerde Britse pro-Europese Europarlementsleden namen het woord om hun hoop uit te drukken dat het land ooit nog terugkeert naar de Europese Unie. Onder meer Von der Leyen en Verhofstadt staken hen een hart onder de riem.

“We zullen jullie missen”

"We zullen jullie missen. Dit is geen adieu, maar een au revoir", klonk het onder meer. Na de stemming gingen de verzamelde Europarlementsleden rechtstaan om 'Auld Lang Syne' te zingen. Het lied van de Schotse dichter Robert Burns wordt traditioneel gebruikt als een soort afscheid.

Alle emoties ten spijt kan niets de brexit over twee dagen nog tegenhouden. De Europese lidstaten moeten morgen nog formeel hun goedkeuring geven, maar dat gebeurt via een schriftelijke procedure en is slechts een formaliteit.

Schots verzet

Het Schotse parlement stemde intussen vóór een nieuw referendum over onafhankelijkheid. 64 parlementsleden gingen akkoord, 54 stemden tegen. De Schotten stemden in meerderheid (55 procent) tegen onafhankelijkheid in 2014 en in grote meerderheid (62 procent) tegen de brexit in 2016.

Juridisch gezien kan de Schotse regering echter niet op eigen houtje een referendum houden. De Britse regering moet daar ook voorstander van zijn en die is dat niet.