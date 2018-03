Emma pent hartverscheurend afscheid aan kinderen en geliefden net voor kanker waar ze tot 10 keer toe tegen vocht haar leven opeist KVDS

08 maart 2018

11u42

Bron: Twitter, Facebook, Daily Mirror 0 Een kat met negen levens: zo omschreef de Ierse schrijfster Emma Hannigan (45) zichzelf. Evenveel keer had ze de kankercellen overwonnen die haar lichaam belaagden. Maar toen ze in augustus vorig jaar voor de 10de keer te horen kreeg dat de ziekte de kop had opgestoken, kwam even later ook het nieuws dat ze altijd al had gevreesd: er was niets meer aan te doen. Net voor ze afgelopen weekend stierf, pende ze nog een pakkend afscheid aan haar twee kinderen en haar geliefden.

“De dokters hoefden het me eigenlijk niet te zeggen dat ik voor de 10de keer kanker had. Ik had de bekende knobbeltjes als rubberen erwten al gevoeld in mijn nek en schouder”, zo schreef de vrouw uit Dublin net na de diagnose vorig jaar. “Ik vecht er al 10 jaar tegen en heb al veel gelukt gehad, als een kat met negen levens. Maar de recente behandelingen zijn niet aangeslagen.”

Resistent

En haar opties werden steeds beperkter, zo klonk het. “De kanker, die nu in mijn keel zit, toont zich voor het eerst resistent tegen de therapieën. Ik heb al drie soorten chemo geprobeerd. Het ergste is niet eens de pijn, maar het schuldgevoel waar ik onder lijd. Want mijn kinderen kunnen zich geen tijd meer herinneren dat ik niet ziek was. En dat is moeilijk verteerbaar.” (lees hieronder verder)

Haar strijd was begonnen in 2005, toen ze ontdekte dat haar familie een gen droeg waardoor ze 85 procent kans had om borstkanker te krijgen en 50 procent kans op kanker aan haar eierstokken. Ze besloot om voor een mastectomie of borstamputatie te gaan. Hoewel een verpleegster haar zei dat ze haar tijd moest nemen omdat ze nog helemaal niet ziek was, zette ze toch door. En dat bleek de juiste beslissing, want de dokters ontdekten toch al iets dat niet klopte.

Rood

“Toen ze mijn borsten en eierstokken verwijderden, vonden de artsen abnormale cellen in mijn melkklieren”, vertelde ze. “Maar ik voelde me gerust, want door de operatie was mijn kans op kanker gedaald tot 5 procent. In januari 2007 werd ik echter ziek. Een uitslag kleurde mijn gezicht, mijn borst en mijn dijen helemaal rood. En ik verzwaarde. Mijn spieren deden pijn en mijn handen verkrampten, waardoor ik zelfs bijna het haar van mijn dochter niet meer kon kammen.” (lees hieronder verder)

Nadat ze eerst van het kastje naar de muur was gestuurd in het ziekenhuis, besloot ze in mei 2007 om elders een tweede opinie te vragen. Ze bleek tumoren te hebben in haar nek. “Ik was bang, maar niet geschokt”, vertelde ze. “Ik startte met intraveneuze chemotherapie en werd met Kerstmis van hetzelfde jaar al genezen verklaard. Maar de kanker, die mijn lymfeklieren aanviel, keerde terug. In maart 2008, oktober 2009, vier keer in 2010 en in 2011.”

Met de steun van haar man Cian en haar ouders overwon ze de ziekte elke keer. In 2012 was ze voor de eerste keer in jaren weer kankervrij. Het gaf haar meer energie dan ooit. Maar dat zou niet lang duren, want in oktober 2013 vonden artsen opnieuw tumoren, aan de basis van haar schedel. Na meer dan 50 keer stralingstherapie, verdwenen ze. Om vorig jaar terug te komen.

Boeken

Toch zag ze de ziekte niet alleen als iets negatiefs, want het bracht haar ook een nieuwe carrière. Terwijl ze op de behandelingstafels lag, begon ze verhalen te bedenken en zette ze zich aan het schrijven. Daar kwamen uiteindelijk meer dan 10 boeken uit voort. Net voor haar overlijden was er een nieuw verhaal - ‘Brieven aan mijn Dochters’ - dat nu in de top staat van de bestsellerslijsten. (lees hieronder verder)

Voor haar dochters Sasha en Kim had ze voor haar begrafenis ook laatste woorden neergepend. Ze vertelde hen dat ze “nog altijd plezier moesten maken” en allebei moesten “blijven dansen”. En dat ze “voorzichtig moesten zijn”. Vorige maand had ze op haar blog ook al afscheid genomen van haar andere geliefden en lezers, net nadat ze te horen had gekregen dat ze terminaal was.

Buiging

“Mijn medisch team heeft zijn best gedaan, maar alle opties zijn nu uitgeput”, schreef ze. “Ik maak nog een laatste buiging. Tot we elkaar terugzien, hoop ik dat jullie al het goede krijgen dat jullie wensen. Jullie zijn zo een ongelofelijke steun voor me geweest. Bedankt omdat jullie mijn hand vastnamen toen ik dat het meeste nodig had en voor alle reacties die jullie postten. We waren een geweldig team. Weet je wat er nu voor mij op de eerste plaats komt nu ik niet veel tijd meer heb? Liefde. De liefde voor de mensen die ik graag zie, is alles wat er nog toe doet. Het breekt mijn hart dat ik afscheid moet nemen. Dus als jullie het goedvinden, zeg ik liever tot ziens.” (lees hieronder verder)

In de laatste weken voor haar overlijden startte Emma nog een geldinzameling voor de strijd tegen borstkanker. Ze bereikte in 10 dagen tijd haar doel van 100.000 euro. Dat geld gaat naar Breast Cancer Ireland, waarvan ze ambassadeur was. Intussen staat de teller al op meer dan 125.000 euro.

Dearest friends, your support has meant the world to me. Let’s work together and beat 100k in donations! #HelpEmmaHelpOthers txt CURE to 50300 @BreastCancerIre pic.twitter.com/VkMY1klHhb Emma Hannigan Author(@ MsEmmaHannigan) link