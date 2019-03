Emma (55) bevalt van haar eigen kleindochter: “Over mijn hoge leeftijd maakte ik me geen zorgen” Sven Van Malderen

29 maart 2019

20u48

Bron: BBC/Daily Mail 1 Draagmoeder Een Britse vrouw heeft haar eigen kleinkind op de wereld gezet. Klinkt bizar? Voor Emma Miles (55) was het nochtans pure noodzaak. Haar dochter was geboren zonder baarmoeder en kon dus geen kroost baren. Door nu zelf als draagmoeder op te treden, heeft de 55-jarige oma de ultieme droom van Tracey Smith verwezenlijkt.

Tracey lijdt aan het MRKH-syndroom, waardoor ze het moet stellen zonder vagina én baarmoeder. De eierstokken werken gelukkig wel nog, dus werd er via IVF een embryo geproduceerd. Dat werd dan vervolgens ingeplant in het lichaam van Miles.



Door haar hoge leeftijd liep de vrouw een verhoogd risico op een miskraam of zelfs zwangerschapsvergiftiging. Om dat gevaar zo veel mogelijk binnen te perken te houden, moest ze eerst 38 kilogram vermageren. Een zware taak die ze met plezier tot een goed eind bracht... Alles voor het geluk van haar dochter, toch?



“Verschrikkelijke gedachte”

Op 16 januari werd Evie gezond en wel met een keizersnede geboren. “Dat Tracey nooit kinderen zou kunnen krijgen, vond ik een verschrikkelijke gedachte”, stelt Miles. “Meteen nadat de diagnose gevallen was, bood ik haar mijn hulp aan. Over mijn hoge leeftijd maakte ik me geen zorgen, ik wilde dit echt voor Tracey doen. Ik ben wel blij dat ik weer normaal kan gaan werken nu. Maar als ze nog een broertje of zusje voor Evie willen, sta ik meteen weer paraat.”

In 2011 zat Pamela Butler uit Blackwood (Wales) in hetzelfde schuitje: zij was 57 toen ze haar kleinzoon Josef ter wereld bracht. Het record staat met 67 (!) lentes echter op naam van de Griekse Anastassia Ontou.

Twee weken na de geboorte stapte Tracey met haar vriend in het huwelijksbootje. “Toen ik dat kleine wonder voor het eerst in mijn armen mocht houden, was alle miserie op slag vergeten. Ik kan mijn moeder niet genoeg bedanken voor dit fantastische cadeau.”

“Mijn wereld stortte in”

De bal ging aan het rollen toen Tracey op haar vijftiende nog geen maandstonden gekregen had. Onderzoek wees uit dat het meisje geen baarmoeder had. Een jaar later kwam de ware boosdoener -het Mayer-Rokitansky-Küster-Hausersyndroom- aan het licht. “Mijn wereld stortte in. Ik wist toen al dat ik mama wilde worden, maar ik zou dus nooit kunnen bevallen van mijn eigen kind. Mijn moeder beloofde op dat moment direct dat ze mijn plaats wilde innemen.”

Toen haar relatie met Adam serieus werd, kwam ook het thema ‘kinderen’ ter sprake. “We overwogen om beroep te doen op een onbekende draagmoeder, maar we vertrouwden de gedateerde wetgeving daaromtrent niet. De draagmoeder en haar eventuele partner krijgen in eerste instantie alle ouderlijke macht, dat risico wilden we niet nemen.”

Zo kwam de piste van haar eigen moeder weer nadrukkelijk op tafel. “Adam en ik stonden tijdens de bevalling allebei aan haar zijde. Ongelooflijk hoe emotioneel dat moment was. Toen we de eerste kreet van onze dochter hoorden, zijn we in tranen uitgebarsten.”