Emma (25) overleeft valschermsprong waarbij parachute het laat afweten. Ze lijkt er intussen weer helemaal bovenop maar dat is maar schijn KVDS

31 mei 2018

09u56

Bron: Instagram, News.com.au 86 Als je snel door haar profiel gaat op sociale media, laat niets vermoeden dat de Australische Emma Carey (25) exact vijf jaar geleden ternauwernood een gruwelijk ongeval overleefde. Ze was met vakantie in Europa toen ze zich in Zwitserland aan een valschermsprong waagde. De parachute liet het echter afweten, waardoor ze met haar begeleider te pletter viel. Als bij wonder was ze niet dood en vol moed vocht ze zich een weg terug. Maar haar leven zou nooit meer hetzelfde zijn.

Het was begin juni 2013 dat het noodlot toesloeg. Emma was drie maanden door Europa aan het trekken met de rugzak, toen ze in Zwitserland de kans kreeg een duosprong te maken met een parachute. De jonge vrouw uit Gold Coast aarzelde niet. (lees hieronder verder)

Ze hadden nog maar net het vliegtuig verlaten, toen haar begeleider met zijn nek verstrikt raakte in de touwen van hun valscherm en buiten bewustzijn raakte. Ze vielen beiden als een baksteen naar beneden. Emma landde op haar buik en brak daarmee de val haar instructeur, maar ook zo goed als alles in haar lichaam: onder meer haar rug, haar heiligbeen onderaan haar wervelkolom, haar bekken, haar kaak en haar tanden. Ze bleek een ruggenmergletsel te hebben waardoor ze verlamd was van haar middel naar beneden. En de dokters zeiden dat ze nooit meer zou stappen.

Ondanks een hele reeks operaties, infecties en zware fysiotherapie, liet Emma de moed niet zakken. Ze bleef het leven van de positieve kant bekijken en slaagde er beetje bij beetje in om weer beweging in haar onderlichaam te krijgen. En zelfs om te toch weer te wandelen, zij het met moeite.

Letsel

Eerder deze maand deed ze zelfs mee aan de Wings for Life World Run, een internationaal event voor mensen met een letsel aan de ruggengraat. Ze slaagde erin om 5 kilometer te stappen, met af en toe wat hulp van vrienden, een prestatie waar ze “superblij” mee was. Dat ze daarna een week amper nog kon staan, nam ze erbij. Dat is overigens maar een van de problemen waar ze tot op vandaag mee kampt. Want hoewel ze weer helemaal in orde lijkt, is dat zeker niet het geval. (lees hieronder verder)

Zo is Emma sinds het ongeval incontinent. “Ik gebruik een katheter, maar er gaat geen dag voorbij zonder een ‘ongelukje’”, vertelt ze dapper. “Als ik op stap ga, kan ik er zeker van zijn dat het me overkomt. In het begin was het angstaanjagend. De eerste maanden maakte ik me er zo veel zorgen over dat ik bijna niet meer buiten durfde te komen. Maar op een dag dacht ik: ‘Dit is niet leuk. Ik heb net iets overleefd dat ik eigenlijk niet had mogen overleven. Ik zou erop uit moeten trekken en genieten van elke seconde van het leven. Ik zou niet binnen opgesloten moeten zitten.’”

Triest

“Ik besefte dat ik voor de rest van mijn leven triest en overstuur zou zijn als ik me er zo voor bleef schamen en dat ik het anders moest aanpakken”, gaat ze verder. De oplossing bleek erover praten met haar vrienden. “Elke keer ik een nieuwe vriend maak, breng ik het onopvallend even ter sprake. Als het me dan overkomt, panikeert niemand en kunnen we er allemaal om lachen.” (lees hieronder verder)

Dat is jammer genoeg niet het enige aandenken aan haar ongeval. Ze moet ook elke ochtend haar darmen leegmaken met een klysma of darmspoeling. “Ach, het valt wel mee, sommige rolstoelpatiënten zijn daar elke morgen tot 2 uur mee kwijt”, reageert ze daarop. “Ik neem ook altijd een nieuw setje kleren mee als ik wegga, voor als het misgaat. Het is vooral vervelend. Je moet dan altijd een douche zoeken en andere kleren aantrekken en dat kost tijd.”

Koffertje

Ze heeft ook altijd een koffertje mee met medische spullen. “Ik moet elk uur een nieuwe katheter krijgen, dus ik moet die altijd bij me hebben”, zegt ze. “Ik heb ook altijd plastic handschoenen en doekjes in mijn tas en een soort maandverband voor in mijn ondergoed.”

De incontinentie geeft haar ook een risico op infecties. Emma moest al meermaals in het ziekenhuis opgenomen worden na een ontsteking door een van haar katheters. “Ik voel niets aan mijn blaas zelf, maar als ik koorts krijg en begin te braken, weet ik hoe laat het is”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Op haar sociale media is er weinig te merken van haar medische problemen. Je ziet haar als een actieve jonge vrouw die houdt van het buitenleven. Veel mensen beseffen dan ook niet wat zich onder de oppervlakte afspeelt. “Mensen vragen me soms hoe lang het geduurd heeft eer ik weer helemaal beter was”, doet ze haar verhaal. “Ze begrijpen niet dat ik nooit meer helemaal beter word. Het is niet omdat ik weer kan stappen dat alle andere problemen die gepaard gaan met de verlamming van mijn onderlichaam weg zijn. Ze snappen het soms niet.” (lees hieronder verder)

It feels sooooo good to be back in the ocean again! It makes me smile so big that it looks like I'm screaming apparently. You know what else makes me smile so big? Make Someones Mondays! (How bout that smooth transition? 😏) So insta stalk the person in the comment above you and leave a compliment for them in the comments here. The challenge is to make someone smile as big as I am in this picture... ready, go! 9,233 Likes, 570 Comments - EMMA CAREY (@em_carey) on Instagram: "It feels sooooo good to be back in the ocean again! It makes me smile so big that it looks like I'm..."

Sommigen beschuldigen haar er zelfs van dat ze liegt over haar toestand. “Het stoort me wel als ik weer zo een reactie lees op Instagram. Zeker als ik net mijn broek bevuild heb en ik op zoek ben naar een douche. Ik denk dan: ‘je hebt geen idee wat ik nu aan het doen ben’. Het maakt me van streek dat sommigen denken dat ik over zoiets zou liegen. En dat ik gewoon een aandachtzoeker ben. Het zal me er echter niet van weerhouden om mijn verhaal te doen en lotgenoten een hart onder de riem te steken”, klinkt het nog.