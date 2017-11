Emiraten ontkennen dat ze Egyptische ex-premier beletten om te reizen jv

Bron: belga 0 REUTERS Ahmed Shafiq. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben gisteren ontkend dat ze de Egyptische ex-premier Ahmed Shafiq, die er in ballingschap leeft, verhinderen om het land te verlaten.

Shafiq zei in een videoboodschap dat hij geen toelating kreeg om het land te verlaten. "Ik was verbaasd dat het mij niet toegestaan is de VAE te verlaten om redenen die ik niet begrijp en niet wil begrijpen", zei Shafiq in een videoboodschap aan nieuwszender Al Jazeera. Buitenlandminister Anwar Garash van de VAE noemde Shafiq in een tweet "ondankbaar" en zei dat Shafiq niets in de weg wordt gelegd om het land te verlaten.



Shafiq vluchtte naar de VAE nadat hij in 2012 de presidentsverkiezingen had verloren in Egypte tegen islamist Mohamed Morsi. In zijn videoboodschap zei Shafiq dat hij van plan is om volgend jaar deel te nemen aan de presidentsverkiezingen en dat "hij van plan was om een rondreis te maken in de Egyptische overzeese gemeenschappen, alvorens de komende dagen naar Egypte terug te keren".

Shafiq werd in Egypte bij verstek veroordeeld wegens corruptie, maar later in 2013 vrijgesproken.

