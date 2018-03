Emiraten hebben eerste kernreactor afgewerkt KVE

26 maart 2018

21u04

Bron: Belga 3

In de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste van vier kernreactoren in aanbouw afgewerkt. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed aan de kerncentrale van Barakah.

De kerncentrale, die 20 miljard dollar kost, wordt gebouwd door een consortium onder leiding van het Zuid-Koreaanse Kepco. De tweede reactor is voor 92 procent af, de derde voor 81 procent en de vierde voor 66 procent, aldus WAM, het officiële agentschap van de Emiraten.

De vier reactoren samen zullen 5.600 megawatt elektriciteit produceren, ongeveer een kwart van het verbruik in de Verenigde Arabische Emiraten. Het zal het eerste land zijn in de Arabische regio dat kernenergie produceert voor burgerlijke doeleinden.