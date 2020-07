Emir van Koeweit (91) met succes geopereerd jv

19 juli 2020

12u50

Bron: ANP/DPA 0 De 91-jarige emir van Koeweit heeft met succes een operatie ondergaan. Het is niet bekend waar Sabah al-Ahmed al-Sabah precies aan is geholpen. De minister van Koninklijk Huiszaken meldde de ingreep zondag.

De emir, die sinds 2006 over de olierijke golfstaat regeert, werd zaterdag opgenomen in het ziekenhuis voor een niet gespecificeerde medische controle. Vorig jaar werd de emir tijdens een reis naar de Verenigde Staten opgenomen in een Amerikaanse ziekenhuis.