Emily ontdekte een datingapp op de telefoon van haar vriend... en kocht een samoeraizwaard

15 maart 2018

13u06

Bron: Washington Post 2 Toen haar vriendje op 3 maart eindelijk in slaap viel, zag Emily Javier haar kans schoon. Ze reikte naar het samoeraizwaard dat ze eerder die avond aan het bed had vastgemaakt met tape, maakte het los, activeerde haar telefoon om bij te lichten... en begon op hem in te hakken.

De relatie tussen Emily en haar vriend Alex Lovell kon je niet echt liefdevol noemen. De man had amper aandacht voor haar en bracht het grootste deel van zijn dag door met videospelletjes. Als een professionele gamer stond zijn leven in het teken van het spel 'Player Unknown's Battleground', waarin hij zo'n 12 à 13 gameuren per dag logde. Daarnaast deed hij nog oefeningen om zijn handen, polsen en schouders te versterken, en werkte hij nog aan zijn muistechniek.

Kortom, voor Emily bleef er niet veel tijd over. Toen ze ook nog eens ontdekte dat Alex haar bedroog, was de maat voor haar meer dan vol. Niet alleen had ze gezien dat hij datingapp Tinder op zijn smartphone had staan, maar daarnaast had ze ook rode haren gevonden in de douche - die van Emily zijn groen geverfd - en verdachte schrammen op zijn rug gezien. De meeste vrouwen zouden hun vriend aan de deur zetten, maar de reactie van Emily was iets moordlustiger. Ze ging een samoeraizwaard kopen.

Houdgreep

Emily twijfelde nog een week lang, maar toen Alex op 3 maart thuiskwam en haar straal negeerde, besloot ze om haar moordplannen uit te voeren. Ze tapete het zwaard en twee messen aan de zijkant van hun bed, verstopte zijn telefoon zodat hij niet om hulp kon bellen en wachtte tot hij in slaap viel. Ze maakte echter iets te veel lawaai toen ze het wapen losmaakte, en Alex werd wakker op het moment dat ze de eerste slag toebracht.

#ICYMI: Victim: Samurai sword attack ‘woke the dragon’ — In first interview with media, Camas' Alex Lovell details alleged attempted murder; the suspect, his gf Emily Javier, pleads not guilty in #ClarkWa court https://t.co/IBZAtiORz8 @ArianeKunze (Photo courtesy of Lovell) pic.twitter.com/O2fj5NtZW6 Jessica Prokop(@ JProkop16) link

De jongeman, die jarenlang martial arts volgde en verzot is op kung fu-films, blokkeerde haar zwaai instinctief met zijn armen. Daarbij werden drie vingers van zijn linkerhand afgehakt. Vervolgens kon hij haar overmeesteren door haar in een houdgreep te nemen. "Ik zag de blik in haar ogen, en die was angstaanjagend", vertelde hij in een interview met OregonLive. "Ik zei dat ik van haar hield en dat ze me aan het vermoorden was. Ik vroeg haar om de hulpdiensten te bellen, want anders zou ik sterven." De jonge vrouw deed wat hij vroeg en belde het noodnummer. Ze vertelde aan de telefoon dat ze haar vriendje had neergestoken en dat ze dacht dat hij dood was. "Je hebt een zwaard gebruikt?", vroeg de stomverbaasde operator haar.

Apetrots

Toen de politie arriveerde, vonden ze Lovell in een met bloed bespatte slaapkamer. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, en Emily liet zich zonder protest inrekenen. Ze wordt beschuldigd van moord met voorbedachte rade, maar heeft onschuldig gepleit. Wanneer haar proces zal doorgaan, is niet bekend.

En Alex? Die vindt het allemaal best wel oké. Zijn drie vingers konden weer aan zijn hand vastgemaakt worden en hij heeft intussen zelfs weer gevoel in de ledematen. Momenteel verblijft hij nog in het ziekenhuis, maar hij is blij dat hij leeft en zelfs heel trots op zichzelf. "Ik bereid me al mijn hele leven voor op zoiets als dit", klinkt het opschepperig. "Ik ben zo trots dat ik de gekke samoeraivrouw kon overmeesteren. Het gevoel dat ik kreeg toen ik het gevecht met mijn blote handen kon winnen, was geweldig. Ik heb heel wat sporten gespeeld, wedstrijden gewonnen en indrukwekkende trucs op mijn snowboard uitgevoerd, maar dit was beter." Hij ontkent ook dat hij Emily bedroog. "Ik had nauwelijks tijd voor haar, laat staan voor een andere griet."