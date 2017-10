Emily (5) kreeg borsten toen ze twee was en haar eerste maanstonde op haar vierde. En nu kijkt ze tegen menopauze aan Koen Van De Sype

Bron: Be 0 Facebook Het is een bijzonder moment voor elke moeder als ze voor het eerste een bh of een inlegkruisje moet kopen voor haar dochter. Maar bij de Australische Tam Dover (41) kwam dat moment sneller dan ze gedacht had. Véél sneller, want haar dochtertje Emily (5) was pas twee toen ze al borsten begon te ontwikkelen en ze heeft intussen ook al haar eerste maanstonde gehad.

Het was nochtans allemaal perfect begonnen. Emily was exact op tijd geboren en leek kerngezond. Maar het duurde niet veel langer dan een maand voor haar moeder doorhad dat er toch iets mis was. "In een week tijd groeide ze maar liefst 4 centimeter", aldus Tam. "Ze had hoge koorts, was niet rustig te krijgen en ze wilde niet eten. Dokters dachten dat het een virus was, maar er was iets anders aan de hand." (lees hieronder verder)

Toen ze vier maanden was, bleek Emily al zo groot als een gemiddelde 1-jarige. En toen ze haar tweede verjaardag vierde, begon ze borsten te ontwikkelen en kreeg ze uitslag op haar gezichtje, die achteraf werd gediagnosticeerd als acne. "We gingen van de ene dokter naar de andere, maar niemand kon een sluitende verklaring geven. Tot we bij een huisarts kwam die dacht dat het misschien iets te maken had met haar hormonen. Toen ze drie was toonde een bloedtest aan dat ze dezelfde hormonenlevels had als een zwangere vrouw. Haar aandoening bleek 'centrale vroegrijpe pubertijd' te heten." (lees hieronder verder)

De hormonen veroorzaken ook de acne en de overmatige haargroei die het meisje heeft. Ze heeft ook constant pijn, doordat haar beenderen sneller groeien dan haar spieren het kunnen bijhouden. Intussen is ze 5, maar ze heeft het lichaam van een 8-jarige. "Ze zit volop in haar puberteit en heeft al haar eerste maanstonde gehad", aldus Tam. "Bovendien heeft ze nog een hele reeks andere aandoeningen, van een autismespectrumstoornis tot de ziekte van Addison, waarbij de bijnierschors niet goed werkt." (lees hieronder verder)

Het ergste is volgens de bezorgde moeder dat ze nog altijd de volledige impact van haar aandoening niet kennen en niet weten hoe die haar verdere leven zal beïnvloeden. Er is nog een DNA-onderzoek aan de gang, maar het is nog zeker een jaar wachten op resultaten. "Met Kerstmis vorig jaar zei de pediater ons dat ze alles gedaan hadden wat ze konden. Ik vroeg of ze niet oud zou worden, maar zelfs dat konden ze me niet zeggen. En dat was eigenlijk het slechtste antwoord dat ze konden geven."



Symptomen

Om haar symptomen nu toch een beetje onder controle te krijgen, start Emily binnenkort met een hormoontherapie, die haar feitelijk in de menopauze zal brengen. Dat is niet goedkoop - ze kost 925 euro per behandeling - en daarom heeft haar moeder een geldinzamelingsactie op poten gezet op GoFundMe. "Ik wou dat mensen konden zien hoe ongelofelijk ze is", klinkt het nog. "Hoe ze er nog altijd de moed in houdt, ondanks het feit dat ze bijvoorbeeld maar met moeite een kwartier kan stappen omdat ze heel snel moe is. En dat ze gepest wordt op school omdat ze anders is."

