Emily (38) start crowdfunding om 'verkrachter' te kunnen vervolgen: "Politie zei gewoon: je had te veel op en dan gebeurt dat"

Een Amerikaanse vrouw die in Londen woont, is met een online geldinzameling gestart om zélf de man te vervolgen die haar naar eigen zeggen verkrachtte. Emily Hunt (38) heeft geen goed woord over voor de Britse politie, die haar afgepoeierd zou hebben met de commentaar dat ze te veel op had en "dat zoiets dan eenmaal gebeurt". De openbare aanklager zag niet genoeg bewijs om een zaak te beginnen, maar dat ziet Emily wel. En ook de topadvocaat die ze intussen inhuurde.

“Het gebeurde in mei 2015”, vertelt de vrouw. “Ik had die dag afgesproken met mijn vader voor lunch. Hij was op bezoek voor het weekend en het was de laatste keer dat we samen konden eten voor hij weer naar huis zou vliegen. We aten en dronken iets en uiteindelijk vertrok hij naar de luchthaven. Maar daar weet ik niets meer van. Het volgende dat ik me herinner, is dat ik vijf uur later naakt en koud wakker werd in een hotelkamer, naast iemand die ik nog nooit in mijn leven had gezien.”

Badkamer

“Ik raapte snel mijn spullen samen en verborg me in de badkamer”, gaat ze verder. “Daar belde ik een vriend, die op zijn beurt de politie belde. Toen ik daarna door de kamer naar de deur liep, zei de man tegen me dat ik me geen zorgen moest maken, want dat er niets was gebeurd.” (lees hieronder verder)

De vrouw vermoedt dat ze gedrogeerd werd aan de bar van het restaurant. “Op het einde van de maaltijd kreeg ik een glaasje grappa en daar dronk zowel ik als mijn vader van. Allebei voelden we ons daarna raar. Ik heb een zwart gat van vijf uur. Ik heb geen idee wat er toen met mij is gebeurd. We hadden wel wat gedronken, maar niet zodanig dat we compleet van de kaart geweest zouden zijn: we deelden een fles wijn, dronken een glas prosecco vooraf en twee glaasje grappa nadien.”

Flirterig

Achteraf kwam ze te weten dat ze na de lunch naar een bar getrokken was, waar ze nooit eerder was geweest. “Geen idee hoe ik daar ben geraakt, maar er zijn beelden van me op een beveiligingscamera. Daarop zie je hoe ik flirterig ben, maar ook hoe ik rondstrompel. Ik denk dat ik gedrogeerd werd met de verkrachtingsdrug GHB. Als je dat mixt met alcohol, krijg je een effect zoals dat van xtc. En dan kan je je gedragen zoals ik me op die beelden gedraag”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

Facebook

Meteen ging ze naar de politie en daar kwam ze diezelfde avond nog aan, om half elf. “Ze namen pas een urinestaal om twee uur ’s nachts”, gaat ze verder. “Waarom weet ik niet, dat moet je aan hen vragen. De vrouw die de test moest afnemen, zag er wel vrij nieuw uit. Misschien had dat ermee te maken. Het was ook pas om drie uur ’s morgens dat er iemand van de speciale eenheid voor seksueel geweld bijkwam. De politie wilde geen medisch onderzoek doen, omdat ik te veel onder invloed was. Volgens hen was ik niet in staat om toestemming te geven.”

Volgens de vrouw stonden in het verslag van de politie fouten. “Zo schreven ze dat ik me sinds zeven uur niets meer herinnerde, terwijl dat al vanaf vier of vijf uur ’s middags was.”

Condoom

De man die bij haar in de kamer was, bleek niet gedronken te hebben en had lsd en viagra bij zich. De politie vertelde Emily achteraf ook dat er een gebruikt condoom was gevonden en dat de man haar iets meer dan een minuut lang had gefilmd toen ze bewusteloos en naakt op het bed lag.

Uiteindelijk besloot het gerecht de zaak te klasseren omdat er niet genoeg bewijs was. “Ondanks het feit dat de man in de hotelkamer beweerd had dat ze seks hadden gehad, met wederzijdse toestemming. Daar kon ik dan blijkbaar wel toestemming voor geven, maar voor een medische test bij de politie niet”, zegt de vrouw boos. “Toen de resultaten van de bloed- en urinetest binnenliepen, bleek dat er geen drugs in mijn lichaam zaten en dat ik maar twee keer de maximale hoeveelheid alcohol op had die je normaal mag hebben om nog te mogen rijden. Niet genoeg om geen toestemming meer te kúnnen geven voor seks. GHB breekt echter na enkele uren alweer af. Hadden ze me sneller getest, hadden ze misschien wel iets kunnen vinden.”

Toppleiter

Emily wil nu zelf een klacht indienen en daarvoor zamelt ze 100.000 pond in. Daar heeft ze al een vijfde van samen. Een advocaat vond ze al: toppleiter Sasha Wass.

Volgens een mededeling van het Openbaar Ministerie werden alle bewijzen grondig bekeken en werd op basis daarvan beslist dat er niet voldoende materiaal was om te vervolgen. “Op vraag van het slachtoffer heeft ons speciaal team dat zich bezighoudt met seksuele misdrijven, de zaak nog eens opnieuw bekeken en dat kwam tot dezelfde conclusie.”