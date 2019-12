Emilie zet luchtreclame in voor zoektocht naar haar ontvoerde hond mvdb

20 december 2019

19u22

Bron: AP 0 Een Amerikaanse zet de grote middelen in om haar ontvoerde hond terug te vinden. Jackson, een Australische herder met blauwe ogen, is zaterdag aan een groentewinkel door een onbekende man meegenomen. Baasje Emilie Talermo betaalt 1.200 dollar voor luchtreclame boven de Californische steden San Francisco en Oakland in een poging om zo de viervoeter terug te vinden. Ze biedt ook 7.000 dollar voor een gouden tip.

Emilie wil al het mogelijke doen om haar vijfjarige hond levend en wel terug te krijgen. De vrouw ging zaterdag met Jackson langs een groentewinkel in de buurt Bernal Heights. Ze bond haar hond buiten vast en ging naar binnen. Een bewakingscamera filmde hoe een onbekende man met een kaptrui vervolgens de leiband losmaakt en Jackson meeneemt.

Een verdrietige Emilie bleef niet bij de pakken zitten. Ze schakelde vrienden in die meteen duizenden flyers lieten drukken en uitdeelden. Als de hondenontvoerder Jackson veilig aflevert zal de vrouw geen klacht indienen, staat vermeld op de website bringjacksonhome.com. Ze looft 7.000 dollar uit voor de gouden tip. Zulke hoge beloning is nogal uitzonderlijk. Emilie verkreeg het bedrag nadat ze een crowdfundingsactie had opgezet via GoFundMe. Heel wat mensen doneerden inmiddels een bedrag. Ze maakte als Jackson eveneens een Tinderprofiel aan.

Het meest in het oog springende is de luchtreclame. Een vliegtuig vliegt vandaag twee uur lang boven San Francisco en Oakland met een spandoek met daarop het website-adres bringjacksonhome.com. Het kost Emilie 1.200 dollar, maar dat heeft ze er graag voor over.