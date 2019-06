Emile Ratelband (70) wordt weer vader: draagmoeder is in oktober uitgerekend mvdb

05 juni 2019

22u10

Bron: BuzzE 0 Emile Ratelband krijgt in het najaar een kind. De beruchte 70-jarige Nederlandse positiviteitsgoeroe bevestigt aan de entertainmentnieuwsdienst BuzzE dat zijn draagmoeder, die twee keer eerder een miskraam kreeg, opnieuw in verwachting is. Ze is in oktober uitgerekend.

Ratelband, die vorig jaar bij de rechtbank probeerde zijn wettelijke leeftijd aan te laten passen, ziet de komst van zijn achtste kind als een kans om ‘helemaal overnieuw te beginnen’. Volgens hem heeft wetenschappelijk onderzoek namelijk uitgewezen dat zijn ‘echte’ leeftijd 41 is.

De mediapersoonlijkheid wil zijn baby alleen opvoeden, wel is er in eerste instantie een omgangsregeling met de moeder. De zwangerschap verloopt tot nu toe prima. “Alles gaat meer dan goed”, laat hij weten. Eerder kreeg hij een wagonlading kritiek over zich heen nadat hij op Facebook en Twitter een dringende oproep deed aan potentiële draagmoeders zich bij hem te melden.