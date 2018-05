Emile (38) heeft affaires en schulden, zijn vrouw een levensverzekering. Daarop zondert hij zich af met haar uitrusting om te skydiven Koen Van De Sype

24 mei 2018

17u59

Bron: BBC, Sky News 4 Het zou de oplossing zijn voor al zijn problemen. Het leven van de Britse legersergeant Emile Cilliers (38) leek drie jaar geleden helemaal in het slop te zitten: zijn huwelijk spoorde niet en hij zat voor meer dan 25.000 euro in de schulden. Zijn vrouw Victoria (41) – een fervent parachutist – had echter een stevige levensverzekering afgesloten en hij bedacht een gruwelijk plan waarmee hij kon afraken van zowel zijn geldzorgen als zijn vrouw. En dan zou hij eindelijk ongestoord samen kunnen zijn met de vrouw die hij een tijdje daarvoor had leren kennen op datingsite Tinder.

Die vrouw was niet de eerste met wie de man uit Amesbury een scheve schaats reed. Hij hield ook aan met zijn ex en was niet vies van een bezoekje aan een prostituee. Zijn date op Tinder maakte echter meer los in hem. Hij had voor het eerst met de vrouw gechat op skivakantie, toen zijn echtgenote zwanger was. Van het een was het ander gekomen. Maar hij wilde meer.

Seks

Het plan dat hij op 30 maart 2015 in gang zette, was al de tweede poging om zijn vrouw uit de weg te ruimen. Een dag eerder had hij een gaslek veroorzaakt in hun huis. Hij had het gas opengedraaid in de keuken en was vervolgens naar zijn ex Carly getrokken voor seks. Vervolgens had hij enkele ondeugende berichten gestuurd naar zijn Tinder-vriendin Stefanie – die in het buitenland woonde – en was hij naar zijn legerkazerne gereden, waar hij de nacht zou doorbrengen. In de wetenschap dat het huis waar zijn vrouw en pasgeboren kind sliepen, zich langzaam vulde met gas.

Toen zijn vrouw de volgende morgen opstond en de keuken binnenging, rook ze echter onraad. Ze draaide het gas dicht en verluchtte het huis en dat maakte dat Emile een nieuwe poging moest doen om af te rekenen met haar. Deze keer zou hij het grondiger aanpakken. Hij stuurde een berichtje naar zijn vrouw met de splinternieuwe smartphone die hij van haar geld gekocht had en daarin vroeg hij of ze geen zin had om samen te gaan skydiven in het paasweekend.

Stapelverliefd

Victoria – die nog altijd stapelverliefd was op haar man, maar het gevoel had dat ze hem aan het kwijtraken was – voelde haar hart opspringen en hapte meteen toe. Eindelijk stuurde hij uit zichzelf nog eens een berichtje en wat was hij lief. De laatste tijd hadden ze elkaar weinig gezien omdat hij vaak in de kazerne bleef slapen of voor het werk naar het buitenland moest – momenten dat Emile zonder dat ze het wist eigenlijk bij zijn Tinder-vriendin Stefanie in Berlijn zat. (lees hieronder verder)

Wat ze ook niet wist, was dat hij er daar een exuberante levensstijl op nahield. En dat met geld dat hij leende van haar, zijn collega’s en kredietmaatschappijen. In de zeven jaar dat ze samen waren had Victoria hem al 22.000 euro toegestoken, bedragen die hij vaker niet dan wel terugbetaalde. En hij stal ook af en toe geld van haar rekening, zonder dat ze er erg in had.

Maar het berichtje dat hij haar op 30 maart stuurde, gaf haar weer hoop. Victoria was kapitein in het leger en was dol op skydiven. Ze was instructeur en deed ook regelmatig mee aan wedstrijden. Emile hield zijn belofte en op paaszaterdag – begin april – trokken ze samen naar het vliegveld van Netheravon in Wiltshire. Het weer was echter slecht en ze besloten weer naar huis te gaan. Emile zei dat hij de parachute die ze geleend had in hun kluisje zou leggen in plaats van terug te brengen naar de shop, zodat ze daar de volgende dag al geen tijd mee zou verliezen. Victoria voelde zich daar niet helemaal goed bij, maar ze besloot dat het geen ruzie waard was.

Toilet

In werkelijkheid was haar man even daarvoor met de uitrusting naar het toilet geslopen en daar had hij zowel de hoofdparachute als de reserveparachute gesaboteerd. Hij had de touwen van de eerste in de knoop gelegd en enkele onderdelen van de tweede verwijderd. (lees hieronder verder)

De volgende dag keerde alleen Victoria terug en hoewel het weer ook toen niet geweldig was, kon Emile haar aan de telefoon toch overtuigen om een sprong te wagen. Daarop trok ze de uitrusting aan die haar man voor haar had klaargelegd en steeg ze op. Het vliegtuig bracht haar en haar teamgenoten tot op 1.200 meter hoogte. Ze was de laatste die het toestel verliet.

Al na enkele seconden had ze door dat er iets niet klopte. Toen ze haar parachute opentrok, raakten de touwen in de war en begon ze te tollen. Met meer dan 2.500 sprongen op de teller bleef ze echter koelbloedig. Ze sneed de eerste parachute weg en trok de tweede open. Er gebeurde niets.

Afgrijzen

Het grondpersoneel van het vliegveld keek met afgrijzen toe hoe Victoria als een baksteen naar beneden viel. Ze waren er zo zeker van dat ze het niet had overleefd, dat ze een lijkzak meenamen toen ze op zoek gingen naar haar lichaam. Als bij wonder bleek ze niet dood te zijn. Volgens experts met dank aan haar kleine gestalte en een zacht, pas geploegd veld waarin ze terechtkwam. De schade aan haar lichaam was wel groot: zo had ze een gebroken ruggenwervel, en verbrijzeld bekken, gebroken ribben en een batterij aan interne verwondingen. Maar ze spartelde erdoor. (lees hieronder verder)

Een onderzoek van de British Parachute Association kwam al snel tot de conclusie dat de parachute van Victoria gesaboteerd was. De politie startte een onderzoek en het was de ontrouw van Emile die hem uiteindelijk de das omdeed. Een analyse van allerhande telefoon- en computergegevens brachten namelijk zijn relatie met Stefanie Goller aan het licht. Speurders lazen hoe hij haar vertelde dat hij met haar wilde trouwen, ontdekten dat ze vakanties planden samen en zelfs het internet af hadden gesurft op zoek naar huizen. En dan moest zijn financiële puinhoop nog aan het licht komen.

Misrekend

Hij bleek zich stevig misrekend te hebben, zo werd duidelijk op zijn proces. Zijn plan om het geld van de levensverzekering van zijn vrouw binnen te harken, bleek op foute informatie te berusten. Victoria had haar erfenisdocumenten immers aangepast omwille van de “financiële incontinentie” van haar man en wilde dat al haar bezittingen na haar dood naar haar kinderen zouden gaan. Hij zou dus sowieso achter het net gevist hebben.

Ook zijn relatie met Stefanie bekoelde. Emile had haar wijsgemaakt dat hij gescheiden was en dat zijn vrouw een kind verwachtte van een andere man. Ze had er ook geen idee van dat haar geliefde zich de peperdure restaurantbezoekjes en reizen die ze ondernamen eigenlijk niet kon permitteren. En dat het geld eigenlijk grotendeels van zijn onwetende vrouw kwam.

Zelfvertrouwen

Als kers op de taart werd Emile Cilliers nu door de rechtbank veroordeeld voor twee pogingen tot moord. Tot op het einde bleef hij vol zelfvertrouwen volhouden dat hij niets te maken had met de gesaboteerde parachute van zijn vrouw. Toen de openbare aanklager hem vroeg of het dan een vreemde was geweest die in zijn huis het gas had opengedraaid en daarna met de parachute van zijn vrouw had geknoeid, antwoordde hij dat hij dat inderdaad dacht. De jury was een andere mening toegedaan. Het is nog niet geweten welke straf hij voor zijn misdaden krijgt.