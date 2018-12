Elysée beschuldigt Benalla, ex-veiligheidsmedewerker van Macron, van “reeks onwaarheden” bvb

31 december 2018

14u47

Bron: Belga 0 Het Elysée heeft Alexandre Benalla vandaag beschuldigd van het in stand houden van "een hele reeks onwaarheden en benaderingen (van de waarheid)" om wraak te nemen, nadat de voormalige medewerker van de Franse president Emmanuel Macron aan Mediapart had gezegd dat hij nog regelmatig contact had met de president na zijn ontslag.

Alexandre Benalla "wreekt zich voor zijn ontslag wegens ernstige fouten", klinkt het bij het Elysée, dat toevoegt geen dialoog met Benalla via de pers te willen voeren.

Gisteren heeft Benalla tegenover de Franse pers gezegd na zijn ontslag in juli geregeld contact te hebben gehad met het staatshoofd via de berichtendienst Telegram. De ex-Elyséemedewerker zegt de bewijzen daarvan op zijn smartphone te hebben.



Aangaande de diplomatieke paspoorten die iemand van het presidentieel paleis aan Benalla zou hebben gegeven zegt het Elysée die documenten nooit te hebben gehad en ze dus niet hebben kunnen overhandigen. Het Elysée laat aldus ook uitschijnen dat Benalla ze nooit zou hebben teruggegeven.

De controverse over de documenten leidde ertoe dat het parket van Parijs een vooronderzoek naar "misbruik van vertrouwen" heeft geopend.

Benalla is er in juli van beschuldigd dat hij bij de optocht van 1 mei twee mensen zou hebben gemolesteerd en dat hij zich toen politiebevoegdheden had toegeëigend. Het parket opende een onderzoek en Benalla moest het Elysée verlaten.

