Elvis-imitator over ouders van 13 kinderen uit horrorhuis in Californië: "Ik dacht dat ik hen kende, een leuk gezin" Joeri Vlemings

13u17

Bron: Time, Independent 0 Photo News De ouders die hun dertien kinderen - tussen de 2 en 29 jaar - gevangen hielden in hun huis in Perris, Californië, zijn aangeklaagd voor foltering en kinderverwaarlozing. De borgtocht werd op 9 miljoen dollar gezet. Hun kroost was zwaar ondervoed en verscheidene kinderen waren vastgeketend aan meubels in donkere, stinkende ruimtes. Op Facebook zag het er nochtans allemaal héél anders uit.

Photo News

Er zijn aanwijzingen dat de kinderen de laatste jaren soms buiten mochten komen. Op de Facebookpagina van David-Louise Turpin staan foto's van het koppel dat tussen 2011 en 2016, samen met de kinderen, de huwelijksgeloften een paar keer hernieuwde. In Las Vegas was dat, onder begeleiding van Kent Ripley, een Elvis-imitator. Hij blijkt zowat de enige te zijn die rechtstreeks contact had met de familie.

AP

"Ik ben van slag, want ik dacht echt dat ik hen goed kende", zei Ripley. Na het horen van het gruwelijke nieuws, herbekeek hij de YouTubevideo's waarop alle kinderen - met gelijkaardige outfits en kapsels - dansend en lachend meevierden. Ripley was bij zeker drie van die feestjes aanwezig. De laatste keer was met Halloween in 2015. "Als ik hen nu bezig zie, voelt dat griezelig en ongemakkelijk aan. Ze leken allemaal jong en mager, maar ik dacht dat het hun manier van leven was. Misschien door hun activiteiten of door hun religie. Ik heb dat niet diepgaand met hen besproken, maar ik vond hen een leuk gezin. Een beeld dat de ouders via Facebook wilden ophangen. Daar zagen de broers en zussen er altijd wel mager uit, maar ze lachten ook vaak, op hun trips naar de Elvis Chapel in Vegas of Disneyland.

AP

Volgens Teresa Robinette, zus van moeder Louise Anna Turpin, werd het leven van haar nichtjes en neefjes in strikte banen geleid. "Ze mochten niet daten. Ze hadden geen sociaal leven. Ze mochten geen tv kijken. Er kwamen geen vriendjes thuis", zei ze op televisie. "Als ik mijn zus erop wees dat de kinderen zo mager waren, lachte ze dat weg en zei ze dat David ook lang en mager was en dat ze waarschijnlijk naar hem aardden."

Photo News

Een van de kinderen, een 17-jarig meisje, kon zondag ontsnappen met fotomateriaal en de politie verwittigen dankzij een gsm die ze had gevonden. Ze was zo uitgehongerd dat de agenten haar leeftijd schatten op tien jaar. De politie zei dat de ouders, David Allen Turpin (57) en Louise Anna Turpin (49), "niet meteen een logische verklaring konden geven waarom ze hun kinderen op die manier opsloten".

Photo News

De agenten troffen nog twaalf andere kinderen aan in het huis, drie jongens en negen meisjes. Zeven van hen bleken volwassen te zijn, tussen 18 en 29 jaar oud. Maar ze leken allemaal een pak jonger. "De slachtoffers waren ondervoed en heel vuil", zegt de politie daarover. Of de kinderen ook seksueel misbruikt werden, wordt nog onderzocht maar er zijn geen aanwijzingen voor.

AFP

Het huis is opgetrokken in Spaanse villastijl en staat in een keurige buurt in Perris, zo'n 110 km ten zuidoosten van Los Angeles. Er stonden drie auto's en een bestelwagen op de oprit, toen de pers er verzamelde. Achter de nette gevel bleken een soort van privéschool, een gevangenis en een martelkamer voor de kinderen verscholen.

REUTERS

Photo News David Allen Turpin.

Photo News Louise Anna Turpin.

Photo News