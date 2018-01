Elva gaf zich uit voor een man op Tinder. Vier jaar later heeft dat haar een business opgeleverd waar zelfs Mark Zuckerberg fan van is avh

20 januari 2018

18u16

Bron: YourStory; news.com.au; GirlCrew 0 Elva Carri (33) uit Dublin zat op een vrijdagavond in 2014 alleen in de zetel. Opnieuw moest ze een avondje uit missen, omdat al haar vriendinnen hadden afgezegd. Ze nam haar smartphone en begon wat door Tinder te swipen. En toen kreeg ze plots een idee dat haar vandaag een prachtige start-up heeft opgeleverd.

Elva’s leven veranderde in één klap op 11 maart 2014. Ze zat treurig in de zetel, omdat een avondje uit was afgesprongen en ook haar zus had andere plannen. “Niemand was vrij die avond”, vertelt Elva aan news.com.au.

Lumineus idee

Om de tijd te doden begon Elva doelloos door Tinder te swipen. En toen kreeg ze een idee: ze veranderde haar geslacht op Tinder in ‘man’. Maar ze legde in haar bio uit dat ze eigenlijk een vrouw was die op zoek was naar vriendinnen, maar enkel voor platonische relaties die konden leiden tot een drankje in een café of misschien een weekendje eropuit. “Als andere vrouwen op vrijdagavond ook alleen thuis zaten, hadden ze misschien wel zin in wat fun”, vertelt Elva. En wat bleek: in minder dan 24 uur hadden meer dan honderd vrouwen uit de buurt naar rechts geswipet.

Lees verder onder de foto.

Elva begon met alle vrouwen te chatten en ontdekte dat ze zich allemaal om gelijkaardige redenen zorgen maakten: vrienden rondom hen die zich begonnen te settelen en kinderen kregen, “ze hadden gewoon niet meer hetzelfde sociale leven zoals vroeger”, aldus Elva.

GirlCrew

Omdat haar Tindergroep te groot was om met iedereen individueel te babbelen, maakte Elva een Facebookgroep aan. Iedereen stelde er zichzelf voor en ze organiseerden zelfs een cocktailavond om elkaar beter te leren kennen. Dat viel zo goed mee dat Elva besloot haar initiatief op te schalen naar het hele land: GirlCrew was geboren.

Lees verder onder de foto.

Enkele maanden later bestond GirlCrew uit tienduizenden vrouwen, een gigantisch netwerk. In 2016 ontwierpen Elva en haar vriendinnen een app, en ook die bleek een groot succes. De app deed het vriendinnennetwerk groeien tot meer dan 100.000 leden in 46 steden over de hele wereld. Overal ter wereld trekken vrouwen met elkaar op om leuke dingen te doen, allemaal dankzij Elva’s idee op die vrijdagavond.

Mark Zuckerberg

Op de eerste verjaardag van GirlCrew vierde Elva met niemand minder dan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Hij sprak zijn bewondering uit voor Elva's originele project. Elva gaf intussen zelfs haar job op om zich fulltime op haar nieuwe business te kunnen concentreren.