Elsie is de laatste bewoner van een spookdorpje in de VS: "Ik ben volkomen tevreden dat ik alleen ben" 84-jarige vrouw is burgemeester, cafébaas, bibliothecaris en nog veel meer Karlijn van Houwelingen

31 juli 2018

14u15

Bron: AD 0 Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg. Ze vonden het opeens of na lang wachten. In deze serie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: Elsie Eiler, de laatste bewoner van een spookdorpje diep in het hart van de VS.

Je bent er als het asfalt vanuit de prairie de heuvels in begint te slingeren, je telefoon het contact met de laatste zendmast verliest en de autoradio alleen nog wat krakerige gospel ontvangt. Monowi, het kleinste officiële dorp van de VS, met een bevolking van één. Het staat op het groene plaatsnaambord dat je aandacht probeert te vangen voordat je het plukje bebouwing gemist hebt - een roestige brievenbus, een zandweg, een gammele graansilo en je hebt Monowi alweer achter je gelaten.

En zomaar voorbij rijden, dat zou zonde zijn. Monowi lijkt een spookdorpje zoals er zoveel zijn in de VS: verlaten toen banen of wegverkeer zich verplaatsten naar elders en de lokale economie ten onder ging. Maar in Monowi verzet de mensheid zich manmoedig tegen de vergankelijkheid en krijgt de tands des tijds geen kans de laatste dolkstoot uit te delen. Dankzij Elsie Eiler. Het dorp is leeggelopen, maar Elsie (85) is gebleven. Dit is thuis, al sinds haar luierjaren.

