Elon Musk wil met chip rechtstreeks naar muziek in hersenen luisteren Michelle Desmet

21 juli 2020

13u31

Bron: The Independent, Mail Online 5 Tesla-topman Elon Musk stuurde een tweet de wereld in waarmee hij beweert met zijn start-up Neuralink, die hij in 2016 oprichtte, een chip te ontwikkelen waarmee je rechtstreeks in de hersenen muziek kan beluisteren.

“Als we Neuralink implementeren, kunnen we dan rechtstreeks met onze chips naar muziek luisteren? Geweldige functie”, schreef geek Austin Howard, als antwoord op de tweet van Musk. Musk reageerde op de tweet met “ja”.

If we implement neuralink - can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL Austin Howard(@ a_howard8) link

Menselijk brein met computer verbinden

Neuralink, die dagelijks nieuwe technologieën ontwikkelt, werkt momenteel aan een ingeplante chip die het mogelijk moet maken om rechtstreeks in je brein muziek te luisteren.

“Binnen vijf tot tien jaar geen menselijke taal meer nodig”

Het is niet de eerste keer dat Musk met hoogtechnologische snufjes op de proppen komt. Musk, die ook SpaceX en Tesla bezit, deelde in het verleden al details op Twitter over enkele baanbrekende ontwikkelingen. Op de publieke bekendmaking in Californië stelde Musk een chip voor die de hersenen met een computer kan verbinden. “De mogelijkheden zijn eindeloos, zo zouden gebruikers e-mails en sms’jes kunnen schrijven door de woorden te denken of een taal die ze nog niet spreken downloaden”, zegt Neuralink-voorzitter Max Hodak.

Eerder verklaarde hij dat de ingeplante hersenchip hersenziekten oplost en menselijke taal overbodig maakt: “Je zou sneller en correcter kunnen communiceren”, aldus Musk, “het zou zoals in The Matrix zijn. Wil je in een andere taal spreken? Geen probleem, download gewoon het programma.”

Lees ook:

Geen sciencefiction: Elon Musk ontwerpt chip die brein computer laat besturen

Volgens Elon Musk hebben we binnen 5 jaar geen menselijke taal meer nodig