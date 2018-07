Elon Musk verkoopt nu ook surfplanken van Tesla (en ze zijn direct uitverkocht) ADN

30 juli 2018

14u25

Bron: ANP 0 Elon Musk, de kleurrijke zakenman achter onder meer Tesla en SpaceX, staat niet alleen bekend om zijn producten en zijn uitspraken, maar ook om zijn merchandise. Hij verkocht eerder al vlammenwerpers en petten, en daar is nu iets bijgekomen: surfplanken. Speciaal van Tesla . Ze gingen gisteren in de verkoop en waren meteen uitverkocht.

Techsites Electrek en TechCrunch ontdekten een speciale verkoopsite voor de planken. De surfboards zijn mat zwart van boven, met het Tesla-logo in de punt. De onderkant is rood met de letters van Tesla. Er zouden maar tweehonderd van zijn gemaakt. Een surfplank kost ongeveer 1.500 dollar, wat twee keer zo duur is als een gewoon board.