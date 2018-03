Elon Musk verandert van gedacht over tunnelsysteem: zwakke weggebruiker krijgt voorrang IVI

11 maart 2018

15u01

Bron: Twitter, CNN 0 Elon Musks tunnelsysteem waar auto’s worden in geloodst om dan aan meer dan 200 km/u op hun eindbestemming gebracht te worden, heeft een update gekregen, zo laat de oprichter van The Boring Company zelf weten op Twitter. D e tunnels moeten er niet zijn voor personenwagens, zoals aanvankelijk bedacht was, maar wel in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers.

“Het is een vorm van beleefdheid en eerlijkheid: wie zich geen auto kan veroorloven, moet voorrang krijgen”, zo schrijft Musk op Twitter. De tunnels zullen op termijn ook auto’s vervoeren, laat hij weten, maar alleen wanneer de noden voor massatransport van voetgangers en fietsers zijn vervuld. De zwakke weggebruiker zal dus prioriteit krijgen in Musks nieuwe plannen.

Musk zou Musk niet zijn als hij niet al meteen een video klaar zou hebben over zijn bijgewerkte idee. De animatie toont hoe mensen vanaf een halte in een soort busje onder de grond worden gebracht richting eindbestemming Los Angeles Airport. “Het is een ondergrondse autonome elektrische bus die automatisch schakelt tussen tunnels en liften”, zegt Musk.

Het ondergrondse netwerk zou duizenden kleine haltes hebben in de hele stad. De haltes zouden niet groter zijn dan een parkeerplaats. “De haltes brengen je heel dicht tot bij je bestemming en zullen naadloos bij de structuur van de stad passen”, aldus Musk.

The Boring Company

Musk heeft nog niet laten weten wanneer hij dit project graag wil uitvoeren, maar eerder heeft de man achter Tesla en SpaceX wel al laten verstaan dat The Boring Company - het bedrijf dat hij in 2016 oprichtte om het tunnelsysteem uit te werken - geen prioriteit is. “Het is misschien 2 of 3 % van mijn tijd”, zo zei hij in april vorig jaar. “Het zijn eigenlijk vooral stagiairs en mensen die er halftijds werken.”

Het bedrijf heeft wel een tunnelboormachine gekocht dat vorig jaar al werd ingezet. The Boring Company kreeg in september toestemming van Hawthorne, een buitenwijk van LA, om dertien meter onder straatniveau een tunnel te boren van ruim drie kilometer lang. Ook onder een stuk land van SpaceX ligt al zo'n stukje tunnel.