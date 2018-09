Elon Musk treft schikking met Amerikaanse beurswaakhond en treedt af als bestuursvoorzitter van Tesla IB

29 september 2018

23u55

Bron: ANP, BBC, The Guardian 0 Elon Musk en Tesla hebben vandaag een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Als onderdeel van de schikking moet Musk binnen 45 dagen aftreden als bestuursvoorzitter van Tesla en mag hij die functie drie jaar lang niet vervullen. Ook moeten Musk en Tesla ieder een boete 20 miljoen dollar betalen. Musk blijft wel CEO van Tesla.

De SEC had Tesla en Musk aangeklaagd nadat de topman op zeven augustus van dit jaar had getwitterd dat hij aan het overwegen was het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs te halen.

De gewraakte tweet:

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk(@ elonmusk) link

De SEC oordeelde dat die bewering "vals en misleidend" was. Ook was het volgens het onderzoek van de beurswaakhond de eerste van een reeks "valse en misleidende verklaringen" die investeerders bewust op het verkeerde spoor zette.

Het geld van de boetes dat Musk en Tesla moeten betalen, zal dan ook ten goede komen aan investeerders die schade hebben geleden.

Later meer.