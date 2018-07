Elon Musk test miniduikboot om Thaise voetballertjes te redden kg

09 juli 2018

08u57

Bron: CNN, Twitter 0 Elon Musk test een kleine duikboot die de overblijvende Thaise voetballertjes in de grot naar buiten zou kunnen brengen. Het vaartuig kan door twee duikers door de smalle gangen van de grot worden getrokken en is net groot genoeg om één persoon te vervoeren. Dat liet de Tesla-CEO weten via Twitter.

In een video op Twitter is te zien hoe de miniduikboot in een zwembad in Los Angeles wordt getest. De duikboot zou ingezet kunnen worden als een plan B om de voetballertjes uit de grot te bevrijden indien ze niet in staat zijn om op eigen krachten door de smalle gangen te duiken. Het vaartuig zou op zondag zijn vertrokken naar Thailand.

Volgens Musk bestaat de duikboot uit een onderdeel dat ook in de Falcon-raket wordt gebruikt. Het is “extreem robuust”, voegt hij toe.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D Elon Musk(@ elonmusk) link

In het zwembad worden ook de smalle gangen van de grot gesimuleerd. Volgens de reddingswerkers zou de grot op zijn smalste punt slechts 70 centimeter breed zijn.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ Elon Musk(@ elonmusk) link

De duikboot is net groot genoeg om één kind - of één smal persoon - te vervoeren. In onderstaande beelden is te zien hoe de duikboot na de test in het zwembad op het droge wordt gehaald en een volwassen man zich uit de tube wringt.

Eerder vorige week kondigde Elon Musk aan dat hij teams van twee van zijn eigen bedrijven, SpaceX en The Boring Company, naar Thailand zou sturen om te helpen in de reddingsacties. Gisteren werden vier jongens al veilig uit de grot geholpen. Op dit moment is een reddingsoperatie aan de gang om de overige acht voetballertjes en hun 25-jarige coach te bevrijden.