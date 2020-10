Elon Musk over corona-aanpak: “Zweden had gelijk” mvdb

13 oktober 2020

10u33 0 De Zweedse aanpak van de coronacrisis heeft een fan gevonden in de persoon van Elon Musk. Het land legde in het voorjaar geen harde lockdown op en koos voor groepsimmuniteit waarvan de impact pas binnen anderhalf jaar duidelijk is. “Zweden had gelijk”, twitterde de Tesla-baas.

Musk staaft zijn tweet met een grafiek waarin het aantal Zweedse coronadoden staat opgelijst. Na een heftig voorjaar met een significant hoger aantal sterfgevallen dan die in de aangrenzende landen, en een ander tijdsverloop van de epidemie met een aanhoudend hogere infectie en sterfte tot ver na de kritieke periode van april en mei, flirt het aantal coronadoden volgens de meest recente cijfers al dagenlang met het cijfer nul. Het aantal besmettingen stijgt momenteel, maar valt in het niets met de dagelijkse duizenden besmettingen in onder meer België. De tweede golf lijkt aan Zweden voorbij te gaan.

“Het niet genoeg beschermen van de woonzorgcentra was een fout (maar dat gebeurde in de meeste landen)”, erkent de ondernemer als antwoord op een tweet waarin gewezen wordt op het hoge aantal sterfgevallen bij Zweedse bejaarden. “(Het bekomen van) groepsimmuniteit voor de grote meerderheid van de mensen en (enkel) kwetsbaren in quarantaine houden was naar mijn mening juist”, klinkt het.

Na de Europese corona-uitbraak in maart namen ook Zweedse buurlanden in lockdownmaatregelen. Zweden (ca 10 miljoen inwoners) koos voor een andere aanpak. Bedoeling was en is om groepsimmuniteit te creëren waarbij een voldoende groot deel van de bevolking besmet raakt waardoor de infectie zich niet of moeilijk kan verspreiden. Winkels, horeca en scholen bleven op. De regels en aanbevelingen die de Zweedse regering opstelde, worden gedragen en goed nageleefd door de bevolking. Net dat maakt het verschil, stelde onze reporter in september in Zwedens tweede grootste stad Göteborg vast. “De soepele Zweedse strategie zou in België nooit gewerkt hebben”, oordeelde onze man.

De epidemiologen die de lossere aanpak bedachten, hebben altijd gesteld dat het volledig uitroeien van Covid-19 geen haalbare kaart is. Ze onderstrepen ook dat de resultaten van hun aanpak pas binnen anderhalf à twee jaar duidelijk kan worden.

Great Barrington Declaration

Musk pikte in op een tweet waarin stond dat ‘big tech’ zoals Google de zoekresultaten naar de ‘Great Barrington Declaration’ censureert. Dit initiatief van een denktank wil de Amerikaanse aanpak van de coronacrisis drastisch omgooien om eveneens volop inzetten op groepsimmuniteit. Over social distancing, contactopsporing, mondmaskers en coronatesten is in de verklaring geen woord te vinden. Google zegt in een blogpost dat het initiatief dateert van begin deze maand. Wat meteen ook de reden is waarom de nieuwe website nog niet in de hoogste resultaten opdook.

