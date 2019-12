Elon Musk: “Ondergronds hogesnelheidsnetwerk in Las Vegas operationeel in 2020" HAA

28 december 2019

22u05

Het ondergrondse hogesnelheidsnetwerk van Tesla-topman Elon Musk zal volgend jaar operationeel zijn. Dat blijkt uit een tweet van Musk. Met de tunnel wil Musk een einde maken aan het 'geestdodende verkeer' van Los Angeles.

De tunnel loopt tussen een parkeerplaats dicht bij het SpaceX-hoofdkwartier in het zuidwesten van Los Angeles, naar een afgesloten bedrijventerrein zo’n 3 kilometer verder. In de tunnel zullen auto’s rijden, die voorzien zijn van speciale intrekbare geleidingswielen, die neergelaten worden in de tunnels door op maat gemaakte liften.

Eens in de tunnel zouden de voertuigen volgens Musk veilig kunnen rijden met een snelheid van meer dan 240 kilometer per uur, met een tussentijd van 1 seconde. “Aan die snelheid voelt het alsof je binnen een stad teleporteert”, schreef Musk voor de lancering op Twitter.



Musks dochteronderneming Boring Company bouwt de tunnel. “Laten we hopen dat de tunnel in 2020 volledig operationeel is”, aldus de tweet van de Tesla-topman. In maart werd de kostprijs voor de bouw van het netwerk geschat op 35 à 55 miljoen dollar.

