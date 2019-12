Elon Musk noemt zijn pedo-uitspraak in rechtbank “niet-stijlvolle en niet-letterlijke belediging” Joeri Vlemings

04 december 2019

08u32

Bron: The Guardian 0 Het openlijk verbale gevecht tussen Tesla-CEO Elon Musk en de Britse duiker Vernon Unsworth vorig jaar wordt nu beslecht voor de rechtbank. Musk noemde Unsworth, die in de zomer van 2018 betrokken was bij de reddingsoperatie van de Thaise voetballertjes uit een ondergelopen grot, een “pedokerel”. De wereldberoemde ondernemer bedoelde dat niet letterlijk, getuigde hij gisteren, nadat de jury met enige moeite was samengesteld.

Al meteen een bewogen eerste procesdag gisteren in Los Angeles. Elon Musk staat er terecht voor laster en eerroof aan het adres van de Britse reddingswerker Vernon Unsworth, die hij vorig jaar op Twitter een “pedokerel” had genoemd. Die belediging kwam er na een interview dat Unsworth aan CNN gaf. Daarin zei de Brit dat Musk zijn speciaal ontworpen reddingstuig - een soort opblaasbare duikboot die de CEO van SpaceX toen aanbood om de Thaise voetballertjes te bevrijden - “kon steken waar de zon niet schijnt”.

Dat vond Musk “verkeerd en beledigend”, zo getuigde hij zelf gisteren. Daarom sloeg hij terug met een belediging die volgens hem niet letterlijk te nemen was. De betekenis die hij wou overbrengen, was die van “een vies oud mannetje”. Musk gaf wel toe dat zijn omschrijving van weinig stijl getuigde. “Net zoals ik het duidelijk vond dat hij mij niet fysiek wilde sodomiseren met een duikboot, dacht ik dat het ook duidelijk was dat ik niet bedoelde dat hij een pedofiel was”, verklaarde Musk.

Lastige samenstelling jury

Hij voegde eraan toe dat hij zich vorig jaar al meteen verontschuldigde maar zijn woorden niet wou terugtrekken omdat hij dat “hypocriet” vond. “Als je iemand een motherfucker noemt, vind ik het eigenlijk sarcastisch om te zeggen: “Ik bedoelde niet dat hij incest pleegde”, aldus Musk. Uiteindelijk noemde hij de woorden van Unsworth en de zijne “evenwaardige beledigingen”. Ter zelfrelativering zei Musk nog: “Ik zeg heel wat dingen, die niet allemaal dezelfde denkkwaliteit hebben. Ik zou heel weinig zeggen als ik alleen maar zinvolle dingen zou zeggen.”

De jurysamenstelling had overigens heel wat voeten in de aarde. De invloed van Elon Musk bleek niet te onderschatten. Verscheidene kandidaten hadden zakelijke contacten met Musk via een van zijn firma’s, zoals Tesla, SpaceX, the Boring Company, Open AI en Neuralink. Vier potentiële juryleden reden met een Tesla. Een persoon werd gewraakt omdat hij bij SpaceX wou solliciteren en naar eigen zeggen niet objectief zou kunnen oordelen. Twee anderen dan weer omdat ze Musk op Twitter volgen. En een dame nadat ze had toegegeven dat ze zo haar gedacht heeft over miljardairs.

Vandaag verschijnt de 48-jarige Canadees-Amerikaanse ondernemer van Zuid-Afrikaanse afkomst opnieuw voor de rechter.