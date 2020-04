Elon Musk noemt lockdown “fascistisch” Joeri Vlemings

30 april 2020

11u49

Bron: Forbes, Time 2 De excentrieke miljardair Elon Musk (48) heeft een conference call over de nochtans uitstekende kwartaalcijfers van Tesla aangegrepen om eens flink zijn gedacht te zeggen over de coronamaatregelen in de VS. “Dit is fascistisch”, fulmineerde hij. Het is niet de eerste keer dat Musk bewust wil choqueren.

Bij ons probeert de laatste dagen Open Vld-politica Els Ampe de aandacht naar zich toe te trekken met boude, provocerende uitspraken, maar Amerika heeft al langer kennisgemaakt met zijn eigen ongeleide projectiel, genaamd Elon Musk. De CEO van SpaceX en Tesla is helemaal niet aan zijn proefstuk toe als het op provoceren aankomt. Zo blijft een tweet uit 2018 over het van de beurs halen van Tesla hem juridisch achtervolgen. Ook noemde hij een Britse duiker die de Thaise voetballertjes uit een grot wilde redden “een pedokerel”. En tijdens een interview anderhalf jaar geleden rookte hij live een joint.

En nu slaat hij dus weer toe. Elon Musk heeft het niet zo begrepen op het ‘in ons kot blijven’, wat ook in de VS over het algemeen aanbevolen wordt. Daardoor ligt ook de productie van zijn fabriek in het Californische Fremont sinds 23 maart stil. Musk is bang dat die nog niet meteen zal hervatten, omdat de overheid in de San Francisco Bay area heeft beslist de coronamaatregelen tot eind mei te verlengen. “Een serieus risico”, zei hij daarover op de conference call over Tesla. “Dit zal heel wat schade toebrengen, en niet alleen aan Tesla. Wij zullen de storm wel overleven, maar vele kleine bedrijven niet”, aldus nog Musk. “Eerlijk gezegd zou ik dit een verplichte opsluiting van mensen in hun huis noemen, wat naar mijn mening indruist tegen al hun grondwettelijke rechten. Dat mensen hun huis niet mogen verlaten of anders worden gearresteerd? Dat is fascistisch. Dat is niet democratisch. Dat is geen vrijheid. Geef de mensen verdomme hun vrijheid terug.”

Uit de bocht

Daar vloog de miljardair serieus uit de bocht. Net als bij ons moeten inwoners van de San Francisco Bay area dan wel zo veel mogelijk thuisblijven, ze worden geenszins aangehouden als ze toch buitenkomen. Gouverneur Gavin Newsom reageerde meteen via Twitter op de uitlatingen van Musk. “Omdat de mensen binnenblijven en afstand houden, is de curve afgevlakt. Maar we zijn er nog niet. We moeten dit ernstig blijven nemen en het heropstarten laten leiden door de wetenschap en de volksgezondheid”, tweette Newsom.

De kwartaalcijfers van Tesla waren mooi. Voor het derde kwartaal op rij haalde de autobouwer een positief resultaat, met ditmaal een omzet van nagenoeg 5,99 miljard dollar een winst van 16 miljoen dollar.

Going to REPEAT, REPEAT, REPEAT:



CA is flattening the curve because folks are staying home. Practicing physical distancing.



We aren’t out of the woods yet.



We must continue to take this seriously and allow our re-opening to be guided by science and public health. Gavin Newsom(@ GavinNewsom) link

FREE AMERICA NOW Elon Musk(@ elonmusk) link