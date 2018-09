Elon Musk noemt Britse duiker Thaise grot nu "kinderverkrachter" jv

05 september 2018

10u30

Bron: BuzzFeed, The Guardian 0 Tesla-CEO Elon Musk heeft zijn beschuldigingen aan het adres van de Britse duiker Vernon Unsworth nog maar eens herhaald. Hij noemde de man die deel uitmaakte van de reddingsploeg aan de Thaise grot waarin voetballertjes vastzaten ditmaal "een kinderverkrachter". Bewijzen heeft Musk niet.

Elon Musk was begin juli zijdelings betrokken bij de reddingsoperatie van de Thaise voetballers en hun coach. Hij bood toen zijn hulp aan, maar daar ging de Thaise overheid uiteindelijk niet op in. De Britse duikexpert Vern Unsworth noemde het aanbod van Musk een "pr-stunt". Waarop Musk hem in een tweet beschuldigde van pedofilie.

Toen Unsworth met een proces dreigde, haalde Musk zijn Twitterberichten over hem weg en bood hij zijn excuses aan. Maar later liet Musk zich opnieuw in een antwoord op Twitter ontvallen dat het toch gek was dat Unsworth géén klacht had ingediend. Vorige week lekte uit dat er wel degelijk sprake was van een klacht tegen Musk.

In een e-mailconversatie met een journalist van BuzzFeed beschuldigde de Teslabaas Unsworth ook opnieuw van pedofilie en van kinderverkrachting. Musk beweerde in zijn mails, die BuzzFeed gisteren publiceerde, dat de speleoloog naar Chiang Rai verhuisde "voor een kinderbruid die toen zo'n twaalf jaar was". Hij voegde eraan toe dat Chiang Rai bekendstaat voor sekshandel. Volgens Musk werd Unsworth geweerd uit de reddingsploeg in Thailand en gemeden door de anderen bij het grottencomplex Tham Luang, maar drie betrokkenen ontkenden dat aan BuzzFeed.

Musk beledigde verder nog de reporter zelf: "Ik stel voor de je wat mensen die je kent in Thailand opbelt en uitvogelt wat er eigenlijk aan de hand is in plaats van kinderverkrachters te verdedigen, verdomde klootzak". Maar bewijzen van zijn zware aantijgingen voerde hij niet aan. Wel schreef hij: "Ik hoop verdomme dat hij mij aanklaagt".

De advocaat van Vernon Unsworth liet aan The Guardian weten: "Elon Musks campagne met laaghartige en valse beschuldigingen aan het adres van Unsworth is onvergeeflijk. Musk hoopt op een rechtszaak tegen hem. Die verdient hij ook en hij zal ze krijgen."

This was his first email to me after I asked him twice for comment on a legal threat from the rescuer's lawyer.



He prefaced the email with "off the record" though I did not agree to that condition. Off the record is a two-party agreement. pic.twitter.com/szknfOMg0s Ryan Mac(@ RMac18) link

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … Elon Musk(@ elonmusk) link

Here is Elon's second email to me. It was prefaced with "on background."



Again, I did not agree to that condition. pic.twitter.com/LW37whPbfQ Ryan Mac(@ RMac18) link

