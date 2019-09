Elon Musk: “Niet de bedoeling om Britse duiker van pedofilie te beschuldigen” IB

17 september 2019

00u41

Bron: Reuters, The Guardian 0 Elon Musk heeft gezegd dat hij niet de bedoeling had de Britse duiker Vernon Unsworth te beschuldigen van pedofilie toen hij hem vorig jaar op Twitter een ‘pedo guy’ noemde. Over drie maanden start in Los Angeles de rechtszaak die Unsworth tegen Musk aanspande wegens laster.

Musk postte de beruchte tweet nadat Unsworth in een interview met CNN zijn plan om de Thaise duikertjes die vastzaten in een grot met een ‘mini duikboot’ te redden een ‘PR-stunt’ noemde. In hetzelfde interview zei de Brit dat Musk “de duikboot kon steken waar het pijn doet”. In een mail naar een journalist van BuzzFeed noemde Musk Unsworth vervolgens zonder bewijsvoering een kinderverkrachter.

Achteraf bood Musk zijn excuses aan voor de ‘pedo guy’-tweet, maar twee maanden later spande Unsworth alsnog een rechtszaak tegen de Tesla-ceo aan. Met de rechtszaak in het vooruitzicht heeft de 48-jarige Musk nu geprobeerd de boel te ontmijnen door te stellen dat met ‘pedo guy’ een “veelvoorkomende belediging” was in het Zuid-Afrika van zijn jeugd.

“Enge oude man”

Volgens Musk, die in Pretoria opgroeide, betekent de uitdrukking zoiets als ‘enge oude man’ en wordt hij gebruikt om “iemands uiterlijk en gedrag te beledigen”. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om de heer Unsworth te beschuldigen van pedofiele handelingen”, zegt Musk nu. “In mijn antwoord op zijn belediging tijdens het CNN-interview, wilde ik hem ook beledigen door mijn mening te uiten: dat hij op een enge oude man leek.”

Unsworth was in juli vorig jaar betrokken bij de reddingsactie van 12 jongens en hun voetbalcoach die vast waren komen te zitten in een Thaise grot. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt een “goede man is wiens inspanningen de levens van dertien mensen gered hebben”. Hij verwacht ‘vuurwerk’ op het proces. “Ik ga mijn kruit nog niet verschieten, maar ik kan u verzekeren dat het explosief wordt.”