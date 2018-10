Elon Musk na zijn tweet die hem 35 miljoen euro kostte: “Het was het waard” Joeri Vlemings

29 oktober 2018

14u12

Bron: NBC News 0 Elon Musk vond “het de moeite waard” om de tweet te versturen die hem in augustus in de problemen bracht en hem letterlijk en figuurlijk duur kwam te staan. De Tesla-CEO had getweet dat hij eraan dacht om zijn bedrijf voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. De beurswaakhond gaf Tesla en Musk zelf elk een boete van 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro).

Het genoemde bedrag van 420 dollar was niet toevallig gekozen. 420 is een verwijzing naar het gebruik van marihuana en Musk wou daarmee zijn vriendin aan het lachen brengen. Naast de dubbele boete van 20 miljoen dollar, mag Elon Musk ook drie jaar lang geen voorzitter van Tesla meer zijn. Hij mag wel aanblijven als CEO.

Op zijn geliefde Twitter werd Musk gevraagd naar de verhouding likes en volgers van zijn 420-tweet. Hij antwoordde dat hij “het de moeite waard” vond. Musk kreeg zo’n 88.000 likes. Met een boete van 20 miljoen dollar, komt dat neer op 227 dollar (200 euro) per like. Het bedrag van 20 miljoen is overigens peanuts voor Musk, wiens netto vermogen 19,2 miljard euro is. Tesla maakte in het derde kwartaal ook - nog maar voor de derde keer - 311 miljoen dollar (273 miljoen euro) winst.

How about that one that cost you 20M, how was the 'like' ratio on that one? James Patten(@ yames51) link

Musk riskeert wel nog financieel over de brug te moeten komen, als hij veroordeeld zou worden in het proces dat Vern Unsworth tegen hem aanspande. Musk had Unsworth, een Britse duiker die betrokken was bij de reddingsoperatie van de Thaise voetballertjes, van pedofilie beticht. Eerder had Unsworth het door Musk voorgestelde reddingsplan voor de jongetjes die vastzaten in een ondergelopen grot naar het rijk der fabelen verwezen. Musk trok aanvankelijk zijn tweet weer in en verontschuldigde zich zelfs, maar daarna herhaalde hij zijn insinuaties. Unsworth diende klacht in voor laster.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk(@ elonmusk) link