Elon Musk is niet onder de indruk van de elektrische Porsche van Bill Gates KVE

18 februari 2020

18u49

Bron: Business Insider, CNN 0 Bill Gates is als mede-oprichter van Microsoft uitgegroeid tot een van ‘s werelds meest toonaangevende filantropen. Maar Tesla-CEO Elon Musk is helemaal niet onder de indruk van hem, zo heeft hij laten uitschijnen op Twitter. En het feit dat Gates een elektrische Porsche heeft gekocht en geen Tesla, helpt natuurlijk ook niet.

Elon Musk heeft dinsdagmorgen in een tweet Bill Gates afgekraakt omdat deze laatste in een interview bekendmaakte dat hij een elektrische Porsche Taycan had gekocht in plaats van een Tesla.

I wonder why Bill Gates decided to go with the Taycan instead of a Tesla. Tesletter(@ tesletter) link

Nochtans had Gates tijdens het interview op YouTube veel lof voor elektrische wagens in het algemeen, en voor Tesla in het bijzonder. “De sector van de personenwagens is een van de belangrijkste sectoren die een aanzienlijke daling in de CO2-uitstoot kan teweegbrengen en klimaatverandering kan tegengaan”, zei de mede-oprichter van Microsoft. “Als je een bedrijf moet noemen dat daarbij bepalend is geweest, dan is het zeker Tesla.”

Toch zag hij ook een probleem dat mensen ervan weerhoudt om een elektrische wagen te kopen: het beperkte bereik. Ook de lange oplaadtijd van de batterijen is een nadeel volgens Gates. Maar de miljardair gaf ook aan dat hij enorm geniet van zijn nieuwe elektrische Porsche. “Het is een premium geprijsde auto en hij is heel, heel cool. Het is mijn eerste elektrische auto en ik geniet er erg van,” zei hij.

Op Twitter claimde Musk dat hij er niet mee opgezet was dat Gates het beperkte bereik van elektrische wagens had aangehaald als nadeel. “99 procent van de tijd doe je een rit die korter is dan 200 mijl (ruim 300 kilometer) en dan moet je de wagen niet gaan opladen”, schreef hij op de microblogsite.

I'm disappointed because a lot of people are going to watch the interview and they are going to trust Bill's word for it and not even consider EVs. Why? Because Bill Gates is a really smart guy! Tesletter(@ tesletter) link

“Ik ben ontgoocheld omdat heel wat mensen dat interview gaan bekijken en geen elektrische auto’s meer in overweging gaan nemen”, aldus Musk.

“En om eerlijk te zijn, ik was tijdens mijn gesprekken met Gates niet echt onder de indruk van hem.”

My conversations with Gates have been underwhelming tbh Elon Musk(@ elonmusk) link

Tot slot prees Musk wél de behendigheid van Gates om praktisch vanuit stand over een stoel te springen.

True, that was pretty impressive Elon Musk(@ elonmusk) link

