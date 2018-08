Elon Musk: “Ik werk tot 120 uur per week. Zonder slaapmiddel doe ik vaak geen oog dicht. En het ergste moet nog komen” KVDS

17 augustus 2018

09u41

Bron: The New York Times 0 Elon Musk heeft in een interview met de krant The New York Times getuigd over wat hij zelf het “moeilijkste en pijnlijkste jaar” van zijn carrière noemt. De topman van elektrische wagenbouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX vertelde geëmotioneerd over zijn zware job en de gigantische impact die deze heeft op zijn privéleven. “Ik werk tot 120 uur per week. Zonder slaapmiddel doe ik vaak geen oog dicht. En het ergste moet nog komen.”

Het interview kwam er na enkele spraakmakende tweets en uitschuivers die de jongste weken en maanden een heel andere kant van de CEO lieten zien dan we kennen. De tweet waarmee hij liet weten dat hij Tesla van de beurs wilde halen, bijvoorbeeld, en die hem niet alleen de woede van de onwetende leden van zijn directiecomité op de hals haalde maar ook een onderzoek in gang zette van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die toezicht houdt op de effectenbeurzen. (lees hieronder verder)

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk(@ elonmusk) link

Maar ook de tweet waarin hij een duiker die hielp bij het redden van een ploeg voetballertjes uit een ondergelopen grot in Thailand een ‘pedo’ had genoemd, nadat die zich kritisch uitgelaten had over de hulp die Musk wilde bieden. Hij verontschuldigde zich onlangs ook publiek nadat hij een analist de huid had vol gescholden.





Musk vertelde aan The New York Times dat hij onder zware druk staat en sinds 2001 nooit langer dan een week vakantie nam. Toen moest hij het bed houden na een aanval van malaria. “Er waren periodes dat ik de fabriek drie of vier dagen letterlijk niet uit kwam”, klinkt het emotioneel. “Dat ging ten koste van de tijd die ik doorbracht met mijn kinderen. En met vrienden.” (lees hieronder verder)

Ook zijn verjaardag had er dit jaar onder te lijden. Op 28 juni werd hij 47. “Ik spendeerde de volledige 24 uur van die dag op het werk. Ook de hele avond. Geen vrienden, niets”, zegt hij in tranen.

Twee dagen later was hij getuige op het huwelijk van zijn broer Kimbal. Daar vloog hij naar eigen zeggen rechtstreeks heen vanuit de Teslafabriek. Hij kwam twee uur voor de ceremonie aan en keerde meteen erna naar zijn hoofdkwartier terug om er verder te werken aan Model 3, de wagen van Tesla voor het brede publiek. “Ik dacht dat het ergste voorbij was”, zegt hij. “En dat klopt vanuit een operationeel standpunt. Maar vanuit een persoonlijk standpunt moet het ergste nog komen.” (lees hieronder verder)

Hij wijt veel van zijn stress aan zogenaamde ‘short sellers’ – investeerders die erop gokken dat de aandelen van Tesla aan waarde zullen inboeten na de aankondiging van een mogelijke privatisering – en rekent op nog zeker enkele maanden “extreme foltering”: “Ze proberen een verhaal naar buiten te brengen dat mogelijk zal resulteren in de vernietiging van Tesla”, aldus Musk.

Bezorgd

Gevraagd of het werk een tol vraagt van zijn gezondheid, antwoordt hij: “Het gaat niet zo goed met mijn gezondheid. Er zijn me al vrienden komen opzoeken die echt bezorgd zijn over me.” (lees hieronder verder)

Om hem te helpen met inslapen als hij even weg is van zijn bureau, neemt hij zolpidem. Dat mag normaal gezien alleen maar korte tijd gebruikt worden. “Het is vaak een keuze: het middel nemen of helemaal niet slapen”, vertelt Musk daarover. Enkele leden van zijn raad van bestuur vrezen echter dat het medicijn ook verantwoordelijk is voor zijn Twittersessies laat op de avond. Enkelen zouden volgens The New York Times er ook van op de hoogte zijn dat Musk occasioneel partydrugs gebruikt.

rechterhand

Er zou al jaren gezocht worden naar een rechterhand voor Musk, om zijn werkdruk te verlichten, maar hij zegt nu zelf dat hij er geen weet van heeft dat die zoektocht momenteel nog actief wordt verdergezet. Een bron van The New York Times zegt echter dat die search opnieuw op gang zal komen, zeker in het licht van de tweets die Musk de jongste tijd de wereld in stuurde.

“Als je iemand kent die het beter kan dan ik, laat het me weten”, zegt Musk nog. “Ze mogen de job hebben. Ze krijgen de teugels onmiddellijk in de hand.”