Elon Musk heeft nu ook klacht aan broek omdat hij probeerde te verhinderen dat zijn personeel vakbond vormde KVDS

30 augustus 2018

11u36

Bron: CBS News 0 De Amerikaanse miljardair Elon Musk heeft opnieuw een klacht aan zijn broek en nog maar eens door iets wat hij op Twitter heeft gezegd. In mei suggereerde hij dat zijn werknemers hun aandelen zouden kwijtraken als ze zich zouden verenigen in vakbonden. En dat zou een overtreding zijn van het Amerikaanse arbeidsrecht volgens de National Labor Relations Board (NLRB), een onafhankelijk overheidsorgaan dat toeziet op het naleven van een aantal arbeidswetten.

Het agentschap diende daar vorige week een klacht voor in tegen de baas van Tesla. Het dossier werd in gang gezet nadat de United Automobile Workers (UAW) – een vakbond – zijn ongenoegen had geuit bij de NLRB over een tweet van Musk, die volgde op een poging van de UAW om voet aan wal te krijgen in een Teslafabriek in Fremont, Californië.

Aandelen

In de bewuste tweet van 21 mei zei Musk: “Niets houdt het team in onze Teslafabriek tegen om een vakbond te vormen. Ze mogen er morgen mee beginnen als ze willen. Maar waarom een bijdrage betalen aan de vakbonden en je aandelen opgeven voor niets? Ons veiligheidsrapport was dubbel zo goed als toen de fabriek nog in handen was van de UAW en iedereen krijgt gezondheidszorg.”





Volgens de NLRB zou Musk daar echter de ‘National Labor Relations Act’ mee overtreden hebben, door werknemers die wilden meedoen met de vakbond “te beteugelen en te dwingen daarvan af te zien”. (lees hieronder verder)

Nothing stopping Tesla team at our car plant from voting union. Could do so tmrw if they wanted. But why pay union dues & give up stock options for nothing? Our safety record is 2X better than when plant was UAW & everybody already gets healthcare. Elon Musk(@ elonmusk) link

Tesla moest zich eerder al verdedigen tegen een klacht van de NLRB over overtredingen van het arbeidsrecht in de fabriek in Fremont. Advocaten van het agentschap zouden de dossiers nu samen willen voegen. Het eerdere dossier komt normaal gezien voor op 24 september.

Onderzoek

Het is intussen het zoveelste onderzoek tegen Musk. Deze maand stuurde beurswaakhond SEC – de Securities and Exchange Commission – ook al een dagvaarding na een tweet waarin de zakenman suggereerde dat hij Tesla van de beurs zou halen. Als de financiering niet rond was – zoals Musk wel beweerde – maakte hij zich immers schuldig aan fraude en koersmanipulatie.

En deze week liet ook een Britse duiker die meehielp bij het redden van een groep voetballertjes uit een Thaise grot weten dat hij een proces wegens smaad tegen Musk aan het voorbereiden is. Musk had de man een “pedofiel” genoemd nadat die kritiek had geuit op een initiatief van de miljardair om te helpen met een speciale duikklok.