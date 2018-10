Elon Musk: “Eerste ondergrondse tunnel eind dit jaar open” ADN

22 oktober 2018

08u39

Bron: ANP 0 De eerste tunnel van Elon Musks bedrijf The Boring Company gaat op 10 december open. Dat heeft Musk op Twitter gezegd. Om de opening te vieren mogen bezoekers gratis door de allereerste proeftunnel in Los Angeles.

Opens Dec 10 Elon Musk(@ elonmusk) link

The Boring Company begon nadat Musk zich beklaagde over het verkeer in Los Angeles. Op Twitter opperde hij dat hij een tunnelboorbedrijf zou beginnen om onder de files door te kunnen graven. Zoals met wel meer ideeën van Musk bleek het geen grap en ging hij aan de slag met innovatieve technieken om de nieuwe branche op zijn kop te zetten.



Door de tunnels kunnen auto's op een soort sledes met hoge snelheid worden vervoerd. Ook heeft The Boring Company sledes ontwikkeld waar voetgangers gebruik van kunnen maken. In conceptvideo's liet het bedrijf de afgelopen maanden zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. The Boring Company sloot eerder dit jaar een contract met Chicago om een tunnel te bouwen van vliegveld O’Hare naar het stadscentrum.

Lees ook: Zo brengt Elon Musk ons over tien jaar naar Mars