Elon Musk bevestigt aanwezigheid op berucht seksfeestje in Silicon Valley: "Dacht dat het verkleedfeestje was” kv

05u00

Bron: Business Insider, Medium 2 AFP Elon Musk was een van de vele gasten op het seksfeestje in de woning van een bekende investeerder uit Silicon Valley waarover de voorbije week al veel inkt vloeide. Volgens een woordvoerder van de tech-ondernemer nam hij echter niet deel aan de orgie die er plaatsvond.

Het was journaliste Emily Chang die vorige week de kat de bel aanbond met de publicatie van een fragment uit haar nieuw boek ‘Brotopia’ over de wilde feestjes in de techwereld waarbij seks, drugs en alcohol centraal staan. Het fragment brengt het verhaal van een getuige die aanwezig was op een feestje in de villa van een investeerder. Ze beschrijft onder andere dat de vloer van de woonkamer bedekt was met witte namaakbont en kussens. Naarmate de avond vorderde vlijden steeds meer mensen zich er neer en begonnen ze elkaar aan te raken in wat de getuige een “grote knuffelpoel” noemt.

De Amerikaanse nieuwswebsite Axion wist vervolgens uit te vissen dat het feestje uit het bewuste fragment plaatsvond in de villa van Steve Jurvetson, een bekende investeerder van de firma DFJ.

Ondernemer Paul Biggar deed gisteren vervolgens in een blogbericht uit de doeken dat hij zelf geen getuige was van enig seksueel expliciet gedrag, maar dat hij wel Elon Musk herkende als een van de aanwezigen, samen met een hele rist andere rijke en machtige mensen.

Bedrijfsfeestje met verkleedthema

Een woordvoerder van de Tesla- en SpaceX-CEO bevestigde aan Business Insider dat Musk inderdaad op het feestje aanwezig was. “Elon was enkele uren op het feestje en vertrok rond één uur nadat hij had gesproken met verscheidene ondernemers die gefinancierd werden door DFJ over technologie en de uitbouw van bedrijven. Hij dacht dat het een bedrijfsfeestje was met een verkleedthema, geen ‘seksfeestje’ en er was geen indicatie dat het dat zou worden na zijn vertrek,” aldus de woordvoerder.

We werden op voorhand gewaarschuwd dat we niet moesten flippen over de dingen die we er zagen, er waren geen foto’s toegestaan (!) en we mochten zeker aan niemand vertellen wat we hadden gezien. Paul Biggar

Saaie fuckers

In zijn blogbericht schrijft Paul Biggar eveneens dat hij geen seks zag. “Ik wil niet dat dit een anticlimax is, maar ik zag geen seks of drugs,” zegt hij. “Ik ging naar huis om 12.30 uur en ik denk dat seksfeestjes niet beginnen voor de saaie fuckers naar huis gaan. Ik wist niet echt zeker dat het een seksfeestje was, begon me op een bepaald ogenblik te vervelen en ging naar huis.”

“Maar ik kan wel veel details van het feestje bevestigen,” schrijft Biggar.“De uitnodiging, de investeerder in wiens huis het plaatsvond, het decor en de setup van de knuffelpoel. Ik heb sindsdien met Emily Chang gesproken en niets wat ze zei is in strijd met wat ik zag.”

"Niet flippen"

De entrepreneur geeft ook toe dat er wel degelijk hints waren dat het feestje zou uitmonden in een groot bacchanaal. “We werden er zeker op voorbereid,” zegt hij. “We werden op voorhand gewaarschuwd dat we niet moesten flippen over de dingen die we er zagen, er waren geen foto’s toegestaan (!) en we mochten zeker aan niemand vertellen wat we hadden gezien. Ik stuurde zelfs een bericht naar mijn medeoprichter: ‘ik denk dat ik ben uitgenodigd voor een seksfeestje.’”

Biggar schrijft ook dat het feestje werd georganiseerd door de investeringsfirma als de officiële afterparty van hun jaarlijkse top. Er waren personeelsleden van het bedrijf aanwezig en shuttlebussen brachten de aanwezigen van de jaarlijkse top naar het feestje, waarop zowel investeerders als CEO’s en bedrijfsleiders waren.

Steve Jurvetson, die mee aan de wieg stond van DFJ, verliet de firma in november na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.