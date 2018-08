Ellie vliegt naar Dubai, maar visum blijkt niet helemaal in orde. Het glaasje wijn en het filmen van douanebeambte maken het nog pak erger Sven Van Malderen

10 augustus 2018

09u37

Bron: Daily Mail 0 Ellie Holman heeft met haar dochter Bibi (4) drie dagen opgesloten gezeten in een gevangenis in Dubai. Bij de landing bleek het visum van de Britse tandarts niet helemaal in orde. Toen ze toegaf dat ze tijdens de vlucht een glaasje wijn gedronken had, begon de miserie pas echt. De moeder van drie kinderen wilde het "onbeschofte gedrag" van de immigratieambtenaar filmen, maar werd prompt gearresteerd. Ze dreigt nu een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten te moeten blijven voor de definitieve afhandeling van haar zaak.

"We belandden in een vieze en veel te warme ruimte, ik mocht niet eens naar mijn man bellen. Mijn dochter en ik moesten onze behoefte doen in die cel. Ik heb haar nog nooit zo hard weten huilen als toen. Mijn paspoort ben ik kwijt tot de kwestie opgelost geraakt, dat kan zeker nog een jaar duren. De juridische kosten, de uitgaven die ik hier moet doen, mijn gemiste inkomsten,... In totaal ben ik al ongeveer 30.000 pond (33.000 euro) kwijt. Mijn praktijk is gesloten, al ons spaargeld moet eraan."

De nachtmerrie voor Ellie begon op 13 juli, toen ze met een Emirates-toestel van Londen naar Dubai vloog. Tijdens de vlucht kreeg ze een glas rode wijn geserveerd bij haar maaltijd, standaardprocedure is dat.

"Ondraaglijke gedachte"

Bij de controle van de immigratieambtenaar kwam al snel aan het licht dat haar visum niet meer geldig was. Vreemd, want Holman was al vaker naar de Verenigde Arabische Emiraten afgereisd en dat leverde nooit problemen op. Nu kreeg ze plots te horen dat dat document slechts voor één bezoek gold. Haar enige optie was een nieuw ticket kopen en onmiddellijk terugkeren naar Londen.

Dat zag Holman niet zitten, met een dochter die al zo vermoeid was. En dus ging ze met hem in discussie. "Nog eens zo'n lange reis, dat was een ondraaglijke gedachte", legt de vrouw uit.

Strafbaar

De immigratieambtenaar kreeg het eveneens op zijn heupen, waardoor de sfeer verhit raakte. En toen kwam de vraag of ze gedronken had. "Een glaasje wijn tijdens de vlucht. Gratis gekregen van het Emirates-personeel", luidde het antwoord. Een strafbaar feit, oordeelde de man. "Alcoholbezit is verboden in dit land, ook als het al geconsumeerd is."

Holman haalde daarop haar gsm boven en begon hem te filmen. Zo had ze tenminste bewijs voor zijn "onbeschoft gedrag". Binnen enkele seconden stonden er echter een tiental agenten rond haar. Game over...

"Lichten nooit uit"

De vrouw werd naar een politiekantoor gebracht, waar ze haar bloed moest laten testen op alcoholgebruik. Daarna vloog ze met haar dochter naar een kantineachtige ruimte, waar ze samen met andere gevangenen opgesloten zaten. "De lichten gingen nooit uit. Er was ook geen airconditioning, dus we smolten daar weg. De bewakers lachten ons liever uit dan te helpen. Mijn dochter is normaal altijd het zonnetje in huis, maar toen stond ze doodsangsten uit."

Tijdens hun opsluiting kregen moeder en dochter geen hap door hun keel. "Het eten rook naar rottend afval. Ik heb in die drie dagen geen oog dichtgedaan. Een hoofdkussen kregen we niet, we bleven al die tijd ook in dezelfde kleren rondlopen. Onze vrienden in Dubai hadden intussen vernomen wat er ons overkomen was, maar ze mochten ons niet komen bezoeken."

"Hartverscheurende gedachte"

Op het thuisfront maakte haar partner Gary zich intussen ook ongerust. De man zocht opvang voor Suri (9) en Noah (8) en reisde in z'n eentje naar de Verenigde Arabische Emiraten. Intussen kreeg hij groen licht om met Bibi terug naar Londen te vliegen. Holman moet intussen de tijd zien te doden bij haar vrienden in Dubai.

"Ellie en ons dochtertje in de cel, dat was een hartverscheurende gedachte", legt Gary uit. "Mijn vrouw is de perfecte moeder, ze zou nooit met opzet de wet overtreden. Ze wilde er even tussenuit met Bibi. Naar het strand gaan en spelen in de zee, meer wilden ze niet. Hopelijk is deze miserie nu snel voorbij."

In de Verenigde Arabische Emiraten is alcohol niet te koop in supermarkten of winkels. In restaurants, hotels, clubs en bars wordt het wel geserveerd, de zaak in kwestie moet dan wel over de juiste vergunning beschikken. En daar wringt het schoentje, oordeelt Radha Stirling als voorzitter van de Britse mensenrechtenorganisatie Detained In Dubai. "Het land laat naar de buitenwereld toe graag uitschijnen dat alcoholconsumptie door de beugel kan. Maar een toerist mag geen spatje alcohol in zijn/haar bloed hebben. Wie via een controle betrapt wordt, vliegt in de cel."