Ellie (24) verzwaarde na twee tragedies in haar leven tot ze 159 kilo woog. Intussen is ze meer dan de helft weer kwijt en onderging ze ware transformatie Koen Van De Sype

05 februari 2018

16u47

Bron: Daily Mail 1 16 jaar was de Amerikaanse Ellie Rodriguez toen het noodlot een eerste keer toesloeg in haar leven: ondanks haar jonge leeftijd kreeg ze een beroerte. Toen ze een jaar later ook haar jeugdliefde verloor in een orkaan, begon ze naar eten te grijpen om zich beter te voelen. Haar gewicht nam alsmaar toe, tot ze 159 kilogram woog. En het besef kwam dat er iets moest veranderen.

Koolhydraten en suikerrijke snacks, ze boden de jonge vrouw uit Tennessee troost. Ook toen in 2015 haar vader – een alcoholicus – plots overleed. Het was uiteindelijk in april 2016 dat ze besloot dat het genoeg was geweest. “Mijn gezondheid ging achteruit”, vertelt ze. “Ik kreeg te horen van de dokter dat ik een vette lever had en dat mijn leverenzymen zo hoog waren, dat ik op termijn misschien een transplantatie nodig zou hebben om te overleven.” (lees hieronder verder)

Ze koos voor een sleeve gastrectomie, waarbij de grote buitenbocht van haar maag weggenomen werd en er alleen een lange verticale verbreding overbleef. Dat nam meteen het hongergevoel weg, omdat de sensoren daarvoor zich in het weggenomen deel bevonden. En daar bleef het niet bij. Ze stapte ook over op een dieet met weinig koolhydraten en veel proteïnen. (lees hieronder verder)

Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Ze viel maar liefst 90 kilogram af tot ze nog 69 kilogram woog. Samen met haar herwonnen zelfvertrouwen kreeg ze een tweede kans in het leven. “Het is het leven waarvan ik altijd gedroomd heb”, vertelt ze. “Ik kan lopen zonder meteen buiten adem te zijn, ik kan in achtbanen als we naar een pretpark gaan, paardrijden met mijn man, alles wat ik wil.” (lees hieronder verder)

De koolhydraten en suiker waar ze eens zo verslaafd aan was, staan niet meer op het menu. “Ik focus alleen nog op proteïnen en vetrijk voedsel voor energie en ging in het begin elke dag 20 tot 30 minuten op de crosstrainer. Intussen is dat al een uur geworden”, zegt ze. “Ik ben eindelijk gezond en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik sta er soms versteld van hoeveel ik overwonnen heb. Het kan soms een beetje overweldigend zijn.”

Hertrouwd

Ze is zelfs zo veranderd, dat mensen haar echtgenoot Jose soms vragen of hij hertrouwd is als ze samen op pad zijn. Zelfs oude vrienden moeten soms twee keer kijken. (lees hieronder verder)

Wat het moeilijkste deel was van haar reis? “De overtollige huid die je krijgt als je veel gewicht verliest”, zegt ze. “Dat is lastig. Het veroorzaakt stress en is niet goed voor je herwonnen zelfvertrouwen. Maar beter dat dan een nieuwe beroerte of een hartaanval door overgewicht.”

Haar nieuwe figuur heeft overigens nog een ander geweldig gevolg: Ellie en Jose kunnen eindelijk aan kinderen beginnen te denken. “Ik wil nu heel graag een gezin beginnen”, vertelt ze nog.