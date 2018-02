Elle (31): “Strippen heeft van mij een betere moeder gemaakt” Koen Van De Sype

04 februari 2018

08u05

Bron: Daily Mail 0 Toen ze klein was, wilde ze eigenlijk agent worden. Ze behaalde een diploma criminologie, maar kwam in een harde wereld terecht. En die deed haar beslissen om een andere weg op te gaan. Een weg die haar toeliet op een meer medelevende manier met mensen om te gaan. De Amerikaanse Elle Stranger (31) werd stripster en het maakte haar naar eigen zeggen ook een betere moeder.

“Ik heb een heel gevarieerde job”, vertelt de vrouw uit Portland, Oregon, die een dochter van 5 jaar heeft. “Ik werk drie dagen per week in een stripclub. Af en toe doe ik ook wat webcamwerk, maar niet vaak. Ik schrijf ook erotische verhalen en verkoop porno. Daar is eigen werk bij.”

Therapie

Volgens de vrouw is haar werk als stripster een vorm van therapie voor haar klanten. “Toen ik zes maanden bezig was, besefte ik dat ik al meer over mensen had geleerd dan in alle psychologielessen die ik tijdens mijn opleiding kreeg”, zegt ze. “En ik besefte dat ik mijn klanten echt hielp. Dat vertellen ze me zelf en ik zie het ook als ik bezig ben.” (lees hieronder verder)

“Er zijn heel wat redenen waarom mensen in een stripclub binnenkomen”, gaat ze verder. “Niet alleen omdat ze op zoek zijn naar opwinding, ze willen soms gewoon dat er iemand naar hen luistert. Ze willen erkenning dat ze bestáán. Veel mensen vinden de drempel naar therapie hoog, omdat ze beschaamd zijn. Het is makkelijker om een briefje van 20 in het ondergoed van een meisje te stoppen. Ik voer een leuke show op, ik doe mensen lachen, ik luister naar hun verhaal. Ik ben als een moederfiguur voor hen, iemand die voor hen zorgt. Ik wil dat ze zich gelukkig en veilig voelen. Dan zullen ze mij vanzelf ook goed behandelen.”

Trouwen

Een verhaal dat haar bijvoorbeeld bij zal blijven is dat van een vrouw die haar enkele jaren geleden opzocht de dag voor ze zou trouwen. “Ze vroeg me of ik gewoon bij haar wilde komen zitten, wat met haar haren wilde spelen en haar een knuffel wilde geven”, vertelt Elle. “Ze trouwde de volgende dag en ze was heel nerveus. Ze wilde gewoon wat ontstressen. Ik vond dat heel cool van haar.” (lees hieronder verder)

Veel mensen zullen haar misschien niet meteen als een ideale moeder zien, maar daar denkt ze zelf heel anders over. De veroordelende blikken aan de schoolpoort als ze haar dochter ophaalt, negeert ze. “Mijn dochter weet wat ik doe”, zegt ze. “Ik heb haar toen ze drie was verteld dat mama danst, met mensen praat en grapjes vertelt voor geld. Ik denk dat mensen me geen krediet geven als het aankomt op het opvoeden van een kind in een veilige, positieve en gestructureerde omgeving. En dat komt volgens mij gewoon doordat ze hun eigen angsten op mij projecteren.”

“Strippen heeft van mij een betere moeder gemaakt, omdat het me een groter gevoel voor empathie heeft gegeven. Ik ben er verantwoordelijk voor om een klein mensje te kneden dat van de wereld een betere plek kan maken. En die verantwoordelijkheid neem ik serieus. En ik heb het niet slecht gedaan. Mijn dochter is een geweldig kind. Ze is erg verstandig en gelukkig.” (lees hieronder verder)

Kitchen party with the bird that is getting too heavy to lift. I'm gonna miss this. Photo by @andyoceans 1,484 vind-ik-leuks, 14 reacties - Elle Stanger (@stripperwriter) op Instagram: 'Kitchen party with the bird that is getting too heavy to lift. I'm gonna miss this. Photo by...'

“Ik werk ook nooit waar ze het kan zien. Ik ben een volwassene en ik zou ook niet graag getuige zijn als mijn eigen ouders zoiets zouden doen. Als ik mama ben, dan ben ik ook echt mama. Als ik aan het strippen ben op het werk, dan ben ik een stripper. Die twee dingen overlappen niet.”

Elle heeft intussen ook al twee jaar een vaste relatie met Bryan, die haar en haar werk steunt. Hij was eerst een klant. “Ik flirtte met hem toen hij op mijn werk verscheen, iets wat ik normaal gezien nooit doe. Maar ik vond hem echt leuk en vroeg hem een paar keer mee uit. Tot hij ‘ja’ zei.”

Topprioriteit

Bryan vindt haar een goede moeder. “Ze heeft echt alles over voor haar dochter en haar welzijn is haar absolute topprioriteit. Dat was iets dat me enorm in haar aantrok”, zegt hij. “Ik vind dat haar werk echt ten goede komt van de samenleving. Ik geloof dat ze echt goed doet. Dat ze mensen echt helpt. Ik voelde me ook altijd beter als ik haar zag in de club, nog voor we samen waren.”