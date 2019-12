Elke dag verdwijnen in New York 90.000 (!) postpakketten, slimme buren verdienen geld met ze aan te nemen

TT

03 december 2019

15u38

Bron: ANP

0

Met de feestdagen voor de deur zijn Amerikanen weer massaal begonnen internetinkopen te doen. Voor inwoners van New York kan dat nogal eens uitlopen op een deceptie. Elke dag verdwijnen er in The Big Apple meer dan 90.000 postpakketjes, zo'n 20 procent meer dan vier jaar geleden, aldus The New York Times.