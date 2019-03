Elke dag een joint? Drie keer meer kans op psychose Eva Christiaens

20 maart 2019

08u16

Bron: De Morgen 2 Voor het eerst is een duidelijk en omvangrijk verband bevestigd tussen cannabisgebruik en psychose. In Amsterdam blijkt de helft van de eerste psychoses te wijten aan een dagelijkse joint. “Nederwiet komt ook op de Belgische markt terecht.”

Wie elke dag cannabis gebruikt, loopt drie keer meer kans op een psychose dan wie dat nooit doet. Dat blijkt een studie van Kings’ College in Londen die vandaag verschijnt in The Lancet Psychiatry. Zo is er voor het eerst een grootschalige bevestiging voor een verband dat al jaren voor discussie zorgt. “De vraag is altijd: zouden die mensen nooit een psychose hebben gehad zonder cannabis?”, zegt psychiater Manuel Morrens (UAntwerpen). “De impact op de individuele kwetsbaarheid ken je nooit op voorhand. Daarvoor heb je grote studies nodig op het niveau van de hele samenleving.”

