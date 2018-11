Elke dag 135 bestuurders onder invloed betrapt kv

19 november 2018

04u42

Bron: Belga 0 Ondanks alle campagnes en bobacties blijft alcohol in het verkeer een levensgroot probleem. Vorig jaar werden elke dag 135 ­bestuurders onder ­invloed betrapt. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA), schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag. Alcohol achter het stuur veroorzaakt elk jaar meer dan 4.000 ongevallen.

De beste manier om hardleerse drinkers op andere gedachten te brengen, is de pakkans verhogen. Daar zijn alle experts het over eens. Uit onderzoek van het verkeersveiligheids­instituut Vias blijkt dat amper 10 procent van de bestuurders de pakkans als "groot of zeer groot" beschouwt. "Terwijl dat voor een goed alcohol­beleid 90 procent zou moeten zijn", klinkt het.

