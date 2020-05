Elk hotel een dokter, geen buffet en afstand tussen ligbedden: zo wil Griekenland deze zomer openen voor toeristen KVE

11 mei 2020

16u52

Bron: Greek City Times 6 Griekenland hoopt dat het toeristische seizoen op 1 juli van start kan gaan. Onder welke omstandigheden dat moet gebeuren in coronatijden, wordt stilaan duidelijk. Een overzicht.

Sinds 4 mei is Griekenland gradueel begonnen met het versoepelen van de lockdownmaatregelen. Vanaf 18 mei zijn alle archeologische sites weer voor publiek toegankelijk. Op 1 juni zullen cafés en tavernes opnieuw openen. Musea kunnen vanaf 15 juni opnieuw bezocht worden. En vanaf juli zouden (buitenlandse) toeristen weer welkom zijn.

“De toeristische ervaring zal mogelijk maar lichtjes anders zijn dan de vorige jaren”, maakte premier Kyriakos Mitsotakis zich eerder al sterk.



De Griekse autoriteiten hebben ondertussen een aantal gezondheids- en veiligheidsprotocollen opgesteld om het toerisme in goede banen te leiden.

Wat betekent dit voor het vliegverkeer?

• Om aan boord te gaan van een vliegtuig met bestemming Griekenland, moet de passagier een gezondheidscertificaat presenteren (dat maximaal 72 uur voordien werd afgeleverd), waarin staat vermeld dat hij of zij geen drager van het nieuwe coronavirus is. Zonder certificaat zal men niet aan boord kunnen gaan.

• Er worden geen lege stoelen voorzien op vluchten van en naar Griekenland, toestellen zullen vliegen op volle capaciteit om de luchtvaartsector te steunen.

• Op vluchten met een duurtijd tot vier uur zullen enkel voorverpakte snacks geserveerd worden.

• Toeristen zullen bij hun vertrek uit Griekenland niet getest worden om te voorkomen dat ze in Griekenland in quarantaine moeten.

Wat betekent dit voor hotels en andere accommodaties?

• Het Ministerie van Toerisme zal in elk toeristisch gebied van het land een accommodatie huren, die zal dienst doen als ‘quarantainehotel’. Toeristen die tijdens hun verblijf drager blijken te zijn van het virus, worden daar in quarantaine geplaatst.

• Alle Griekse accommodaties moeten in verbinding staan met een vaste arts, die persoonlijk of via teleconferentie zal bepalen of een toerist moet worden getest op het coronavirus. Alle coronatests worden uiterlijk binnen 6 uur uitgevoerd, zodat iedereen die positief is getest, kan worden overgebracht naar een ‘quarantainehotel’.

• Het personeel van alle hotels krijgt een opleiding over de bijzondere hygiënevoorschriften.

• Er zijn niet langer buffetten in hotels.

• Alle ligbedden staan op voldoende afstand van elkaar en zullen beschikken over een beschermhoes die na elk bezoek kan weggeworpen worden.

Griekenland is met zijn bevolking van 10,7 miljoen mensen minder hard geraakt door het nieuwe coronavirus dan vele andere Europese landen. Er werden tot dusver ruim 2.600 besmettingen vastgesteld en er vielen 148 doden.

