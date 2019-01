Elizabeth verhuurt luxeflat voor "onschuldig verrassingsfeestje" en staat plots oog in oog met 120 "gedrogeerde" ravers LH

27 januari 2019

22u40

Bron: The Independent, Daily Mail 2 Het zal je maar overkomen: je verhuurt je pand met een waarde van 2,9 miljoen euro al drie jaar via Airbnb en krijgt een aanvraag van een deftige jonge vrouw voor een verrassingsfeestje. Het mondt echter uit in een feestje met gedrogeerde ravers dat de politie moet stilleggen. Het overkwam de 60-jarige Elizabeth Sterling afgelopen zaterdag.

Het appartement van Sterling met vijf slaapkamers en schilderijen van Warhol, Miro en Picasso, bevindt zich in de chique buurt Phillimore Gardens in het Londense stadsdeel Kensington. Woningen kosten er al gauw 70 miljoen euro, een nachtje Airbnb’en minstens 450 euro.

Elizabeth kreeg een aanvraag van een zekere Kudzi voor een gezellig etentje en verrassingsfeestje voor haar zus, die zwanger is. Er zou enkel een groepje vrouwen aanwezig zijn. Wie kan daar nu iets tegen hebben? De verhuurster had er dus alle vertrouwen in. Volgens de vrouw zag de kandidaat-huurster er ook deftig uit en was ze netjes gekleed.

Gedrogeerd door lachgas

Toen het feestje aan de gang was, waren er wel honderden feestgangers die joints rookten en wijn dronken op straat en in de flat. De meesten waren onder invloed van lachgas, een drug die gebruikt wordt om een roes te veroorzaken.

Ik probeerde binnen te raken en zag dat beide verdiepingen vol stonden. Ik wist niet wat ik meemaakte Elizabeth Sterling

“Buiten zag ik een wachtrij om mijn appartement binnen te geraken. Op het balkon stonden allemaal mannen in smoking joints te roken. Toen ik verhaal ging halen, bedreigden ze me. Ik probeerde binnen te raken en zag dat beide verdiepingen vol stonden. Ik wist niet wat ik meemaakte”, legt de vrouw uit. “Toen ik Kudzi zag, zei ze ‘dat er wat extra mensen aanwezig waren als verrassing’. Even later hoorde ik drie vrouwen zeggen: ‘Wie is die bitch?’”

Duizenden euro’s schade

De politie bevestigt dat ze rond half 2 ‘s nachts opgeroepen werd voor een interventie in een flat. Rond 2 uur kreeg ze eindelijk het huiszoekingsbevel en kon de interventie beginnen. Het feestje werd stilgelegd en 120 mensen kregen het bevel het pand te verlaten.

Pas om 6 uur ’s ochtends kon de dame de schade overzien in haar flat. Die zou oplopen tot duizenden euro’s. Volgens haar stinkt het er naar drugs en werden in haar dure tapijten gaten gebrand door sigaretten. Ook haar kunstcollectie zou beschadigd zijn.

De huurster vraagt nu zelfs haar geld terug omdat het feestje werd stopgezet.